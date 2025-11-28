  • Články
Piatok, 28.11.2025Meniny má Henrieta
Bratislava

  • DNES - 13:30
  • Bratislava
Kaliňák obhajuje nákupy prostredníctvom pôžičky z nástroja SAFE

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) obhajuje nákupy prostredníctvom pôžičky z európskeho Nástroja bezpečnostnej akcie pre Európu posilnením európskeho obranného priemyslu (nástroj SAFE).

Európska únia ju podľa neho sprostredkovala za lepších podmienok ako by si požičalo Slovensko. Viaceré nákupy sú len rámcovými zmluvami, do ktorých sa môžu zapojiť iné krajiny a nemusia byť celé vyčerpané. Kaliňák to vyhlásil po piatkovom mimoriadnom rokovaní vlády.

Vysoké sumy vznikli podľa neho znásobením hodnoty ročnej výrobnej kapacity a počtu rokov trvania zmluvy. „To nie je suma, ktorú plánuje ministerstvo obrany investovať, pretože na takéto sumy by pochopiteľne nemali. Ak ste si všimli, tak munícia tam bola v tom rámci definovaná ako 58 miliárd, to v podstate v prípade ministerstva by bolo na 20-ročný rozpočet, ale tá zmluva je v podstate len sedemročná,“ uviedol Kaliňák.

Minister kritizoval opozičných politikov za ich výhrady k nákupom prostredníctvom nástroja SAFE. Vyhlásil, že suma 85 miliónov eur na útočné pušky nie je konečná a budú sa ju snažiť znížiť. Nákup by mohol byť finalizovaný do konca roka.

Vláda v stredu (26. 11.) na svojom rokovaní rozhodla, že nákup zbraní či vozidiel pre armádu bude spolufinancovaný pôžičkou z nástroja SAFE. Ministerstvo obrany plánuje vyčerpať celý objem nástroja alokovaný na obranu Slovenska. Požičať by si tak mohlo viac ako 2,3 miliardy eur. Celkovo bude nástroj SAFE úplne alebo čiastočne financovať deväť investičných projektov. Opozícia kritizuje, že ministerstvo obrany plánuje pôžičku využiť na projekty, ktoré nebude súťažiť a zadá ich priamo. So samotným nástrojom problém nemá.

Zdroj: Info.sk, TASR
