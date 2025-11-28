  • Články
Záhadná žiara nad mestom: Fotograf zachytil zriedkavý jav

  • Possagno
Žiara nad talianskym mestom opäť zaskočila vedcov. Čo vyvoláva červené svetlo na nebi?

Nad talianskym mestečkom Possagno sa v pondelok 17. novembra už druhýkrát za tri roky objavila zvláštna červená žiara. Informoval o tom denník Daily Mail. Na žiaru upozornil fotograf Valter Binotto, ktorému sa ju na nebi podarilo zachytiť.

Binotto je tiež autorom podobného javu, ktorý zaznamenal v marci 2023 na tom istom mieste. Špekulácie o tom, že môže ísť o mimozemšťanov alebo UFO, však odmietol.

Málokedy sa objavujú dvakrát

Ako približuje Daily Mail, červený prstenec nad Possagnom z novembra 2025 mal priemer asi 200 kilometrov a vznášal sa vo výške okolo 100 kilometrov. Pravdepodobne pritom ide o zriedkavý atmosférický jav ELVE (z angličtiny Emission of Light and Very Low-frequency perturbations due to Electromagnetic pulse Sources).

K vzniku ELVE dochádza vtedy, keď mimoriadne silný blesk vyšle elektromagnetický impulz smerom k horným častiam atmosféry. Podľa NASA ide o taký nezvyčajný jav, že je vysoko nepravdepodobné, aby sa za krátky čas vyskytol dvakrát na tom istom mieste.

Červené svetlo na oblohe vzniká po zásahu ionosféry bleskom. Podobným spôsobom vznikajú aj polárne žiary. ELVE je však vysoko nestabilný jav, a jeho žiarenie na oblohe zotrváva len zlomok sekundy. Zachytiť ho na fotografii je preto takmer nemožné, aj Binotto si pri zhotovovaní svojich snímok pomohol špeciálnym vybavením.

„Pri tom prvom som takmer neveril vlastným očiam. Videl som ich na iných fotkách, ale nikdy nie také silné a dobre definované. Aj z tých ostatných mám silné dojmy,“ dodal Binotto o svojich snímkach.

Zdroj: Info.sk, DP, dailymail.co.uk
