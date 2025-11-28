  • Články
Orbán vyjadril Putinovi nádej, že mierové plány povedú k prímeriu a mieru

  • DNES - 12:52
  • Budapešť/Moskva
Maďarsko má záujem o mier a naozaj dúfa, že predložené návrhy povedú k prímeriu a mieru. Ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi to povedal v Moskve predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.

Podľa jeho slov Maďarsko je pripravené prispieť k úspechu mierových rokovaní. S odvolaním sa server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Naše názory na medzinárodné záležitosti sa možno nezhodujú vo všetkom, ale spoločne sme vytvorili atmosféru, v ktorej sa dá diskutovať o všetkých otázkach,“ povedal Putin a dodal, že to im dáva spôsob nielen sa rozprávať, ale aj nájsť riešenia problémov.

Putin ocenil Orbánov „vyvážený názor“ na Ukrajinu, na čo Orbán zareagoval slovami, že v historických víziách urobili veľa pre spoluprácu medzi oboma národmi a dúfa, že ešte urobia oveľa viac.

Maďarský premiér hovoril o pokračujúcich vzťahoch Maďarska a Ruska a pripomenul, že sa ich nevzdali pod žiadnym tlakom. „Zásobovanie Maďarska energiou je naďalej silne určené Ruskom. Vysoko si cením spoľahlivé dodávky energie,“ podčiarkol Orbán ešte pred stretnutím s Putinom.

Putin označil hospodárske vzťahy Ruska s Maďarskom za „rozvíjateľné“. „S poľutovaním som konštatoval, že vzájomná výmena tovaru sa znížila o 23 percent predovšetkým v dôsledku medzinárodných okolností. Tento rok sme však zaznamenali sedempercentný nárast vzájomného obchodu. V oblasti energetiky sú otázky a problémy, o ktorých musíme diskutovať,“ uzavrel Putin, píše telex.hu.

Na rokovaniach sa podľa servera klubradio.hu, ktorý sa odvoláva na agentúru TASS, zúčastňuje poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov a podpredseda vlády Alexander Novak. Agentúra Interfax uviedla, že na rokovací stôl sa dostala aj menovka ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, ale po rokovaní nebude spoločná tlačová konferencia. Agentúra TASS informovala, že Američania už Putinovi odovzdali upravený mierový plán.

Zdroj: Info.sk, TASR
