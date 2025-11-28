Slovenský rozhlas povedie Peter Janků, do funkcie nastúpi v decembri
Slovenský rozhlas povedie od začiatku decembra Peter Janků. TASR o tom informovala vedúca odboru komunikácie Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) Zuzana Vicelová.
Menovanie Janků považuje generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková za jasný signál, že verejnoprávny rozhlas chcú budovať ako priestor kultivovaného dialógu, hodnotovej plurality a profesionálnej žurnalistiky.
„Zdieľame spoločnú predstavu médií, ktoré odolávajú tlakom bulvarizácie aj politickým vplyvom a zostávajú verné pravde, overeným faktom a tvorivej kvalite. Peter Janků prináša do vedenia rozhlasu silné morálne ukotvenie, skúsenosti z televízneho aj rozhlasového prostredia a schopnosť viesť tím s nadhľadom a nezávislosťou. Verím, že pod jeho vedením bude Slovenský rozhlas dôkazom toho, že verejná služba sa dá robiť profesionálne, nestranne a kultivovane,“ vyhlásila Flašíková.
„Verím, že Slovenský rozhlas bude pod mojím vedením v mediálnom mori majákom právneho povedomia i právnej istoty, stojacich na rešpektovaní ústavných tradícií a hodnôt či demokratických princípov právneho štátu,“ uviedol Peter Janků.
Janků je podľa STVR rešpektovaným odborníkom v oblasti kultúry a médií, ako aj v oblasti umeleckej tvorby či rozhlasovej dramaturgie. Označila ho za významnú osobnosť slovenského folku a gospelovej scény.
Kaliňák obhajuje nákupy prostredníctvom pôžičky z nástroja SAFE
Minister obrany Robert Kaliňák obhajuje nákupy prostredníctvom pôžičky z európskeho Nástroja bezpečnostnej akcie pre Európu posilnením európskeho obranného priemyslu.
Polícia upozorňuje na podvod, nenaleťte týmto podvodníkom!
Polícia upozorňuje na telefonický podvod, pri ktorom volajúci predstierajú, že pracujú s kryptomenami.
Taraba: V celej ramennej sústave Dunaja vzniknú ostrovčeky na záchranu zvierat
Na tvorbu záchranných ostrovčekov sa využijú sedimenty, ktoré budú odstraňovať z dna Dunaja.
Turistu v Tatrách zasypala lavína
Túra 48-ročného turistu v oblasti nad Halašovou jamou pod Chatou gen. M. R. Štefánika v Nízkych Tatrách sa skončila tragicky.