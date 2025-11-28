  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 28.11.2025Meniny má Henrieta
Bratislava

Orbán s delegáciou priletel do Moskvy, stretne sa s Putinom

  • DNES - 12:32
  • Budapešť/Moskva
Orbán s delegáciou priletel do Moskvy, stretne sa s Putinom

Lietadlo maďarských ozbrojených síl s delegáciou premiéra Viktora Orbána, ktorú má prijať ruský prezident Vladimir Putin, pristálo v piatok dopoludnia na moskovskom medzinárodnom letisku Vnukovo.

Oznámil to po prílete šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Orbán pred odletom na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta pre verejnoprávnu televíziu M1 uviedol, že dúfa, že do Moskvy aj dorazia, pretože kvôli vojne na Ukrajine to nebude také jednoduché. Podľa jeho slov je potrebné letieť veľkou obchádzkou a z Budapešti musela delegácia odletieť o 04.00 h.

Z fotografie, ktorú Szijjártó zverejnil, vyplýva, že do Moskvy letel aj minister výstavby a dopravy János Lázár.

Bez energetických zdrojov z Ruska by sa účty maďarských rodín za energie strojnásobili, čo je samozrejme neprijateľné. Dnes pracujeme na tom, aby energetická spolupráca medzi Maďarskom a Ruskom mohla pokračovať bez prerušení,“ napísal maďarský minister zahraničných vecí.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V Jermakovej kancelárii zasahujú protikorupčné orgány

V Jermakovej kancelárii zasahujú protikorupčné orgány

DNES - 9:41Zahraničné

Národný protikorupčný úrad Ukrajiny a Špeciálna protikorupčná prokuratúra od piatkového rána vykonávajú prehliadku v kancelárii Andrija Jermaka, šéfa úradu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Putin sa v piatok stretne s Orbánom v Moskve

Putin sa v piatok stretne s Orbánom v Moskve

DNES - 8:42Zahraničné

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok ráno pre tlačovú agentúru TASS potvrdil, že ruský prezident Vladimir Putin neskôr v ten istý deň prijme v Moskve maďarského premiéra Viktora Orbána.

Merz odkázal USA, že migračná politika je vnútornou záležitosťou Nemecka

Merz odkázal USA, že migračná politika je vnútornou záležitosťou Nemecka

DNES - 7:42Zahraničné

Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok odmietol akékoľvek zasahovanie Spojených štátov do migračnej politiky Nemecka.

Trump: USA plánujú pozastaviť migráciu z rozvojových krajín

Trump: USA plánujú pozastaviť migráciu z rozvojových krajín

DNES - 7:05Zahraničné

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že jeho administratíva bude pracovať na trvalom pozastavení migrácie zo „všetkých krajín tretieho sveta“, aby sa americký systém mohol úplne zotaviť.

Vosveteit.sk
USA majú novú útočnú ponorku. USS Massachusetts otvára dvere generácii, ktorá unesie trojnásobok rakietUSA majú novú útočnú ponorku. USS Massachusetts otvára dvere generácii, ktorá unesie trojnásobok rakiet
Otec umelej inteligencie varuje, AI môže už čoskoro priniesť scenár, ktorý nie je dobrý pre budúcnosť ľudstvaOtec umelej inteligencie varuje, AI môže už čoskoro priniesť scenár, ktorý nie je dobrý pre budúcnosť ľudstva
„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
Elektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelomElektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelom
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoroVeľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovaťTvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Americká firma stavia „vesmírne delo“, ktoré môže vystreliť satelit až 23-krát rýchlejšie než zvuk a úplne zmeniť ceny štartovAmerická firma stavia „vesmírne delo“, ktoré môže vystreliť satelit až 23-krát rýchlejšie než zvuk a úplne zmeniť ceny štartov
Pochopíme, prečo vznikol na Zemi život? Nová štúdia drží v rukách významný kus skladačkyPochopíme, prečo vznikol na Zemi život? Nová štúdia drží v rukách významný kus skladačky
V zahraničí už roboti nahrádzajú ľudí v práci, a Slovensko táto vlna neminie. Ohrozené sú stotisíce pracovných miestV zahraničí už roboti nahrádzajú ľudí v práci, a Slovensko táto vlna neminie. Ohrozené sú stotisíce pracovných miest
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP