Orbán s delegáciou priletel do Moskvy, stretne sa s Putinom
- DNES - 12:32
- Budapešť/Moskva
Lietadlo maďarských ozbrojených síl s delegáciou premiéra Viktora Orbána, ktorú má prijať ruský prezident Vladimir Putin, pristálo v piatok dopoludnia na moskovskom medzinárodnom letisku Vnukovo.
Oznámil to po prílete šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Orbán pred odletom na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta pre verejnoprávnu televíziu M1 uviedol, že dúfa, že do Moskvy aj dorazia, pretože kvôli vojne na Ukrajine to nebude také jednoduché. Podľa jeho slov je potrebné letieť veľkou obchádzkou a z Budapešti musela delegácia odletieť o 04.00 h.
Z fotografie, ktorú Szijjártó zverejnil, vyplýva, že do Moskvy letel aj minister výstavby a dopravy János Lázár.
„Bez energetických zdrojov z Ruska by sa účty maďarských rodín za energie strojnásobili, čo je samozrejme neprijateľné. Dnes pracujeme na tom, aby energetická spolupráca medzi Maďarskom a Ruskom mohla pokračovať bez prerušení,“ napísal maďarský minister zahraničných vecí.
V Jermakovej kancelárii zasahujú protikorupčné orgány
Národný protikorupčný úrad Ukrajiny a Špeciálna protikorupčná prokuratúra od piatkového rána vykonávajú prehliadku v kancelárii Andrija Jermaka, šéfa úradu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Merz odkázal USA, že migračná politika je vnútornou záležitosťou Nemecka
Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok odmietol akékoľvek zasahovanie Spojených štátov do migračnej politiky Nemecka.
Trump: USA plánujú pozastaviť migráciu z rozvojových krajín
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že jeho administratíva bude pracovať na trvalom pozastavení migrácie zo „všetkých krajín tretieho sveta“, aby sa americký systém mohol úplne zotaviť.