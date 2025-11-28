  • Články
Merz požiada EÚ o zmiernenie obmedzení pre spaľovacie autá od roku 2035

Nemecký kancelár je proti tvrdým obmedzeniam EÚ.

Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok vyhlásil, že pošle list Európskej komisii, v ktorom ju vyzve, aby ponechala technologické možnosti pre automobilový priemysel otvorené aj po plánovanom postupnom vyradení nových automobilov so spaľovacími motormi v roku 2035. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Yahoo.

Ide predovšetkým o dosiahnutie dobrej kompatibility medzi konkurencieschopnosťou a požiadavkami, ktoré kladieme na ochranu klímy,“ povedal Merz na tlačovej konferencii o výsledkoch stretnutia lídrov koaličných strán v Nemecku.

Požiadam Komisiu, aby aj po roku 2035 naďalej povoľovala elektrické vozidlá, ktoré majú aj spaľovací motor,“ povedal a dodal, že by mali byť povolené aj vysoko efektívne spaľovacie motory.

Merz opakovane vyhlásil, že je proti „tvrdým obmedzeniam“, ktoré v súčasnosti plánuje Európska únia a ktorých cieľom je zastaviť registráciu nových automobilov so spaľovacími motormi do roku 2035.

Kancelár v októbri na samite s poprednými predstaviteľmi automobilového priemyslu uviedol, že je proti súčasnému cieľu EÚ povoliť od roku 2035 registráciu iba nových plne elektrických vozidiel a „urobí všetko, čo bude v jeho silách, aby to tento zákaz zmiernil“. Spomenul pritom plugin hybridy, autá s tzv. predlžovačmi dojazdu (generátory, ktoré využívajú zlomok paliva na pohon tradičného motora a používajú sa ako doplnok elektromotora), ako aj autá, ktoré používajú inovatívne zmesi paliva.

Automobilový priemysel, ktorý je kľúčový pre nemeckú ekonomiku, zápasí so zvýšenou konkurenciou z Číny, klesajúcim dopytom po autách v Európe, novými obchodnými bariérami v USA a v Číne a s radom ďalších problémov, ako aj s prechodom na elektromobilitu.

Zdroj: Info.sk, TASR
