Merz požiada EÚ o zmiernenie obmedzení pre spaľovacie autá od roku 2035
- DNES - 12:27
- Berlín
Nemecký kancelár je proti tvrdým obmedzeniam EÚ.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok vyhlásil, že pošle list Európskej komisii, v ktorom ju vyzve, aby ponechala technologické možnosti pre automobilový priemysel otvorené aj po plánovanom postupnom vyradení nových automobilov so spaľovacími motormi v roku 2035. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Yahoo.
„Ide predovšetkým o dosiahnutie dobrej kompatibility medzi konkurencieschopnosťou a požiadavkami, ktoré kladieme na ochranu klímy,“ povedal Merz na tlačovej konferencii o výsledkoch stretnutia lídrov koaličných strán v Nemecku.
„Požiadam Komisiu, aby aj po roku 2035 naďalej povoľovala elektrické vozidlá, ktoré majú aj spaľovací motor,“ povedal a dodal, že by mali byť povolené aj vysoko efektívne spaľovacie motory.
Merz opakovane vyhlásil, že je proti „tvrdým obmedzeniam“, ktoré v súčasnosti plánuje Európska únia a ktorých cieľom je zastaviť registráciu nových automobilov so spaľovacími motormi do roku 2035.
Kancelár v októbri na samite s poprednými predstaviteľmi automobilového priemyslu uviedol, že je proti súčasnému cieľu EÚ povoliť od roku 2035 registráciu iba nových plne elektrických vozidiel a „urobí všetko, čo bude v jeho silách, aby to tento zákaz zmiernil“. Spomenul pritom plugin hybridy, autá s tzv. predlžovačmi dojazdu (generátory, ktoré využívajú zlomok paliva na pohon tradičného motora a používajú sa ako doplnok elektromotora), ako aj autá, ktoré používajú inovatívne zmesi paliva.
Automobilový priemysel, ktorý je kľúčový pre nemeckú ekonomiku, zápasí so zvýšenou konkurenciou z Číny, klesajúcim dopytom po autách v Európe, novými obchodnými bariérami v USA a v Číne a s radom ďalších problémov, ako aj s prechodom na elektromobilitu.
Galek: Cieľom Fica nie je ochrana ľudí, ale zisky z prepravy plynu
Rétorika predsedu vlády o ruskom plyne je podľa Galeka zavádzaním.
SaS vyzýva na prepracovanie zákona o sociálnych podnikoch
Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch by sa podľa SaS mala prepracovať a jej účinnosť posunúť na 1. júna 2026 alebo až na začiatok roka 2027.
Tomáš: Nové systémové zmeny sprísnia fungovanie sociálnych podnikov
Systémové zmeny, vyplývajúce z novely zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, sú sprísnením fungovania sociálnych podnikov na Slovensku.
ECB varuje pred rizikami spojenými s vysokými štátny dlhmi a rozmachom AI
Nadmerné a stále rastúce nadšenie trhu v súvislosti s umelou inteligenciou a vysoké štátne dlhy by mohli predstavovať riziká pre finančnú stabilitu eurozóny.