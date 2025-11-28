Polícia upozorňuje na podvod, nenaleťte týmto podvodníkom!
Polícia upozorňuje na telefonický podvod, pri ktorom volajúci predstierajú, že pracujú s kryptomenami.
Svoje obete presviedčajú na zaslanie peňazí či na inštaláciu rôznych aplikácií. Bratislavskí policajti o tom informovali na sociálnej sieti. V hlavnom meste zaznamenali v poslednej dobe tri nové takéto prípady.
„V prvom prípade bola 55-ročná žena opakovane kontaktovaná neznámym mužom, ktorý ju presviedčal, aby si nainštalovala aplikáciu súvisiacu s kryptomenami. Po telefonáte zistila, že získal kontrolu nad jej telefónom a z jej účtu si previedol na ten svoj sumu vo výške 5000 eur. Následne zistila, že na jej meno bol bez jej vedomia založený nový bankový účet a bolo v jej mene požiadané o schválenie úveru,“ uviedla polícia.
Podvodníci kontaktovali aj 62-ročného muža. Volajúci vystupoval ako manažér kryptotransakcií. Oklamaný muž si nainštaloval program do počítača a následne podvodníkom umožnil prístup do svojho internetbankingu. Presviedčali ho totiž, že ide o prevod zisku. Obohatili sa takto o viac ako 16.000 eur.
„V treťom prípade tiež 62-ročný muž dostal telefonát od muža, ktorý tvrdil, že pracuje pre kryptospoločnosť a údajne mu evidujú ‚zisk‘ z minulých rokov. Na to, aby si mohol peniaze vyzdvihnúť, mal najprv zaslať vlastné finančné prostriedky. Po odoslaní sumy viac ako 6000 eur už podvodník komunikáciu ukončil,“ priblížila polícia.
Opätovne tiež upozornila, že údaje z dokladov ani overovacie kódy netreba nikomu poskytovať. Rovnako nie je bezpečné otvárať odkazy a inštalovať aplikácie na odporúčanie cudzej osoby. „Ak máte podozrenie na podvod, okamžite kontaktujte svoju banku a políciu,“ uzavreli bratislavskí krajskí policajti.
