  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 28.11.2025Meniny má Henrieta
Bratislava

Taraba: V celej ramennej sústave Dunaja vzniknú ostrovčeky na záchranu zvierat

  • DNES - 12:24
  • Bratislava
Taraba: V celej ramennej sústave Dunaja vzniknú ostrovčeky na záchranu zvierat

Na tvorbu záchranných ostrovčekov sa využijú sedimenty, ktoré budú odstraňovať z dna Dunaja.

V celej ramennej sústave Dunaja vzniknú ostrovčeky na záchranu zvierat. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) v tejto súvislosti podpísal memorandum o spolupráci so štátnymi podnikom Vodohospodárska výstavba, Slovenským vodohospodárskym podnikom, Štátnou ochranou prírody SR a predstaviteľmi troch poľovníckych organizácii z Gabčíkova, Vojky nad Dunajom a Bodíkov. Informoval o tom v piatok na tlačovej konferencii.

Cieľom je, aby sme najmä počas záplav vytvorili bezpečné miesto zvieratám, vtákom, najmä raticovej zveri, kde by vedeli nájsť útočište, aby sa nestalo to, čo pri každých záplavách, že dochádza k veľkému úhynu týchto zvierat. Je to konkrétny krok k ochrane aj biodiverzity,“ uviedol Taraba.

Priblížil, že na tvorbu záchranných ostrovčekov využijú sedimenty, ktoré budú odstraňovať z dna Dunaja. „Spájame príjemné s užitočným. Dunaj je plný sedimentov a spúšťame projekt, ktorý práve tento investičný dlh ide odstrániť. Chceme, aby opäť Dunaj všetky tieto sedimenty mal odstránené a práve tento materiál budeme využívať na to, aby sme vedeli tieto záchranné ostrovčeky pre zvieratá budovať,“ skonštatoval šéf envirorezortu.

Projekt podľa neho patrí medzi špičku najširšie konsenzuálnych environmentálnych projektov v území Podunajska, čo potvrdzuje jeho význam aj spoločenskú potrebu. „Je to unikátny príklad odbornej a zmysluplnej spolupráce naprieč širokým spektrom odborníkov z rôznych oblastí,” poznamenal minister.

Riaditeľ VV Peter Molda poukázal na minuloročné septembrové povodne. Zver, ktorá sa vtedy nachádzala v záplavovom území, vtedy povodne nezvládla. Zahynulo minimálne 80 percent mladej zvery, povedal predseda obvodnej poľovníckej komory Dunajská Streda Arpád Figura. Problém sa podľa neho rieši dlhé roky.

Je to veľký krok pre rozšírenie biodiverzity,“ podotkol riaditeľ Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Roman Fajth s tým, že ostrovčeky budú môcť okrem raticovej zvery využiť aj vtáky či obojživelníky.

Na projekte bude participovať aj Národné lesnícke centrum, lesnícke organizácie či miestne pozemkové spoločenstvá. Podporu projektu vyjadrili aj Lesy SR, Slovenská poľovnícka komora a Slovenský poľovnícky zväz. Účastníci memoranda deklarovali, že budú navzájom súčinní a vyvinú maximálne úsilie smerujúce k realizácii projektu. Práce na technickej podpore a projektovej dokumentácii bude koordinovať VV.

Podľa Moldu je dôležité, aby bol projekt realizovaný bezpečne, ekologicky a v súlade s platnou legislatívou. „Projekt bude postupovať v niekoľkých etapách od geodetických prác cez odborné štúdie, povoľovacie procesy až po samotnú technickú realizáciu. V súčasnosti prebieha príprava štúdie realizovateľnosti, ktorá určí vhodné lokality, technické riešenie aj ekonomický model fungovania ostrovčekov,” doplnil.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia upozorňuje na podvod, nenaleťte týmto podvodníkom!

Polícia upozorňuje na podvod, nenaleťte týmto podvodníkom!

DNES - 12:25Domáce

Polícia upozorňuje na telefonický podvod, pri ktorom volajúci predstierajú, že pracujú s kryptomenami.

Turistu v Tatrách zasypala lavína

Turistu v Tatrách zasypala lavína

DNES - 10:19Domáce

Túra 48-ročného turistu v oblasti nad Halašovou jamou pod Chatou gen. M. R. Štefánika v Nízkych Tatrách sa skončila tragicky.

Z Bratislavy hlásili výbuch, malo dôjsť k úniku plynu

Z Bratislavy hlásili výbuch, malo dôjsť k úniku plynu

DNES - 10:08Domáce

Hasiči na mieste našli menší požiar.

Na štadióne spustili evakuačné hlásenie, ľudí však neevakuovali

Na štadióne spustili evakuačné hlásenie, ľudí však neevakuovali

DNES - 9:39Domáce

Podľa polície sa evakuačné hlásenie spustilo náhodne.

Vosveteit.sk
USA majú novú útočnú ponorku. USS Massachusetts otvára dvere generácii, ktorá unesie trojnásobok rakietUSA majú novú útočnú ponorku. USS Massachusetts otvára dvere generácii, ktorá unesie trojnásobok rakiet
Otec umelej inteligencie varuje, AI môže už čoskoro priniesť scenár, ktorý nie je dobrý pre budúcnosť ľudstvaOtec umelej inteligencie varuje, AI môže už čoskoro priniesť scenár, ktorý nie je dobrý pre budúcnosť ľudstva
„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
Elektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelomElektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelom
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoroVeľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovaťTvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Americká firma stavia „vesmírne delo“, ktoré môže vystreliť satelit až 23-krát rýchlejšie než zvuk a úplne zmeniť ceny štartovAmerická firma stavia „vesmírne delo“, ktoré môže vystreliť satelit až 23-krát rýchlejšie než zvuk a úplne zmeniť ceny štartov
Pochopíme, prečo vznikol na Zemi život? Nová štúdia drží v rukách významný kus skladačkyPochopíme, prečo vznikol na Zemi život? Nová štúdia drží v rukách významný kus skladačky
V zahraničí už roboti nahrádzajú ľudí v práci, a Slovensko táto vlna neminie. Ohrozené sú stotisíce pracovných miestV zahraničí už roboti nahrádzajú ľudí v práci, a Slovensko táto vlna neminie. Ohrozené sú stotisíce pracovných miest
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP