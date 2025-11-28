Taraba: V celej ramennej sústave Dunaja vzniknú ostrovčeky na záchranu zvierat
Na tvorbu záchranných ostrovčekov sa využijú sedimenty, ktoré budú odstraňovať z dna Dunaja.
V celej ramennej sústave Dunaja vzniknú ostrovčeky na záchranu zvierat. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) v tejto súvislosti podpísal memorandum o spolupráci so štátnymi podnikom Vodohospodárska výstavba, Slovenským vodohospodárskym podnikom, Štátnou ochranou prírody SR a predstaviteľmi troch poľovníckych organizácii z Gabčíkova, Vojky nad Dunajom a Bodíkov. Informoval o tom v piatok na tlačovej konferencii.
„Cieľom je, aby sme najmä počas záplav vytvorili bezpečné miesto zvieratám, vtákom, najmä raticovej zveri, kde by vedeli nájsť útočište, aby sa nestalo to, čo pri každých záplavách, že dochádza k veľkému úhynu týchto zvierat. Je to konkrétny krok k ochrane aj biodiverzity,“ uviedol Taraba.
Priblížil, že na tvorbu záchranných ostrovčekov využijú sedimenty, ktoré budú odstraňovať z dna Dunaja. „Spájame príjemné s užitočným. Dunaj je plný sedimentov a spúšťame projekt, ktorý práve tento investičný dlh ide odstrániť. Chceme, aby opäť Dunaj všetky tieto sedimenty mal odstránené a práve tento materiál budeme využívať na to, aby sme vedeli tieto záchranné ostrovčeky pre zvieratá budovať,“ skonštatoval šéf envirorezortu.
Projekt podľa neho patrí medzi špičku najširšie konsenzuálnych environmentálnych projektov v území Podunajska, čo potvrdzuje jeho význam aj spoločenskú potrebu. „Je to unikátny príklad odbornej a zmysluplnej spolupráce naprieč širokým spektrom odborníkov z rôznych oblastí,” poznamenal minister.
Riaditeľ VV Peter Molda poukázal na minuloročné septembrové povodne. Zver, ktorá sa vtedy nachádzala v záplavovom území, vtedy povodne nezvládla. Zahynulo minimálne 80 percent mladej zvery, povedal predseda obvodnej poľovníckej komory Dunajská Streda Arpád Figura. Problém sa podľa neho rieši dlhé roky.
„Je to veľký krok pre rozšírenie biodiverzity,“ podotkol riaditeľ Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Roman Fajth s tým, že ostrovčeky budú môcť okrem raticovej zvery využiť aj vtáky či obojživelníky.
Na projekte bude participovať aj Národné lesnícke centrum, lesnícke organizácie či miestne pozemkové spoločenstvá. Podporu projektu vyjadrili aj Lesy SR, Slovenská poľovnícka komora a Slovenský poľovnícky zväz. Účastníci memoranda deklarovali, že budú navzájom súčinní a vyvinú maximálne úsilie smerujúce k realizácii projektu. Práce na technickej podpore a projektovej dokumentácii bude koordinovať VV.
Podľa Moldu je dôležité, aby bol projekt realizovaný bezpečne, ekologicky a v súlade s platnou legislatívou. „Projekt bude postupovať v niekoľkých etapách od geodetických prác cez odborné štúdie, povoľovacie procesy až po samotnú technickú realizáciu. V súčasnosti prebieha príprava štúdie realizovateľnosti, ktorá určí vhodné lokality, technické riešenie aj ekonomický model fungovania ostrovčekov,” doplnil.
