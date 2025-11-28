Z Bratislavy hlásili výbuch, malo dôjsť k úniku plynu
Hasiči na mieste našli menší požiar.
Na Krížnej ulici v Bratislave v piatok krátko pred 5.00 h nahlásili výbuch v opustenej budove. Hasiči na mieste objavili požiar menšieho rozsahu, ktorý uhasili. V miestnosti podľa zistení došlo k úniku plynu. Pri udalosti sa nikto nezranil. Pre TASR to potvrdil hovorca bratislavských krajských hasičov Štefan Koči.
„V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti sa v časti budovy, v ktorej sa zdržovali ľudia bez domova, nachádzal požiar menšieho rozsahu. Hasiči požiar v krátkom čase zlikvidovali. Zasahujúci hasiči vykonaným prieskumom zároveň zistili, že v miestnosti došlo k úniku plynu, ktorý zastavili. Následne vykonali kontrolné merania ovzdušia s negatívnym výsledkom,“ ozrejmil Koči.
