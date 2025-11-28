V Jermakovej kancelárii zasahujú protikorupčné orgány
- DNES - 9:41
- Kyjev
Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špeciálna protikorupčná prokuratúra (SAP) od piatkového rána vykonávajú prehliadku v kancelárii Andrija Jermaka, šéfa úradu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Informoval o tom portál Ukrajinska Pravda, píše TASR
„Vyšetrovacie úkony sú schválené a vykonávajú sa v rámci vyšetrovania. O podrobnostiach budeme informovať,“ uviedla SAP na sociálnej sieti Telegram.
Reportéri Ukrajinskej Pravdy zachytili, ako najmenej 10 pracovníkov NABU a SAP vstupuje do vládnej štvrte v Kyjeve. Zatiaľ nie je jasné, akého vyšetrovania sa prehliadky týkajú.
Prehliadky na sociálnej sieti X potvrdil aj Jermak, ktorý však uviedol, že úrady ich vykonávajú uňho doma. Deklaroval, že pri vyšetrovaní je plne súčinný a vyšetrovateľom bol udelený plný prístup do prehľadávaných priestorov. Na mieste sú podľa šéfa prezidentskej kancelárie aj jeho právnici.
Portál Kyiv Independent pripomína, že NABU vyšetruje Jermakove zapojenie v kauze Midas, ktorá sa týka korupcie v ukrajinskom energetickom sektore. Riaditeľ NABU Semen Kryvonos v utorok vyhlásil, že v tomto prípade sa čoskoro objavia noví podozriví a budú vznesené nové obvinenia. Jeden zo zdrojov spravodajcu denníka Financial Times (FT) v Kyjeve Christophera Millera uviedol, že prehliadky sa priamo týkajú vyšetrovania kauzy Midas.
NABU a SAP začiatkom novembra informovali o odhalení rozsiahleho rozkrádania v spoločnosti Enerhoatom, ktorá je prevádzkovateľom ukrajinských jadrových elektrární. Vyšetrovanie sa týka úplatkov vyplatených pri výstavbe ochranných zariadení okolo energetických objektov na Ukrajine. Jedným z podozrivých je Zelenského bývalý obchodný partner Timur Mindič, ktorý na poslednú chvíľu ušiel z krajiny. Kauza už stála funkcie dvoch ministrov a prinútila Zelenského urobiť zmeny v riadení energetického sektora.
FT konštatuje, že Jermak je na Ukrajine vnímaný ako polarizujúca osobnosť, ktorá v pozícii šéfa prezidentskej kancelárie nadobudla bezprecedentnú moc. Zelenskyj Jermaka nedávno poveril vedením rokovaní o americkom mierovom pláne s predstaviteľmi vlády prezidenta Donalda Trumpa.
V uplynulom čase pribúdajú výzvy na odvolanie Jermaka aj medzi predstaviteľmi Zelenského strany Sluha národa. Podľa FT však ukrajinský prezident minulý týždeň na stretnutí za zatvorenými dverami poslancom povedal, že Jermaka neodvolá.
