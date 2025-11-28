Na štadióne spustili evakuačné hlásenie, ľudí však neevakuovali
Podľa polície sa evakuačné hlásenie spustilo náhodne.
V Spišskej Novej Vsi sa vo štvrtok (27. 11.) večer ozvalo evakuačné hlásenie. Košická krajská polícia na sociálnej sieti informovala, že podľa predbežných zistení išlo o náhodné spustenie, ku ktorému došlo počas športového tréningu. Ubezpečila, že nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti, ktorá by si vyžiadala evakuáciu osôb alebo by ohrozila život či zdravie obyvateľov.
„Informácie šíriace sa na sociálnych sieťach boli okamžite overené. Na signál reagovali zložky integrovaného záchranného systému, čo mohlo pôsobiť ako príprava na evakuáciu. Po prijatí opatrení bola situácia rýchlo vyriešená,“ uviedla s tým, že nedošlo k žiadnemu bezpečnostnému riziku.
Mesto Spišská Nová Ves večer na sociálnej sieti uviedlo, že alarm na futbalovom štadióne bol spustený z dôvodu poruchy na technickom zariadení.
