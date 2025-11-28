Putin sa v piatok stretne s Orbánom v Moskve
Moskva
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok ráno pre tlačovú agentúru TASS potvrdil, že ruský prezident Vladimir Putin neskôr v ten istý deň prijme v Moskve maďarského premiéra Viktora Orbána, píše TASR.
„Áno, môžeme to potvrdiť,“ odpovedal Peskov na otázku agentúry TASS. Témami rokovaní by mali byť dodávky ruských energetických surovín do Maďarska i možnosti riešenia vojny na Ukrajine.
Orbán vo videu na sociálnej sieti Facebook predtým uviedol, že do Moskvy ide rokovať najmä o dodávkach energetických surovín. Maďari podľa neho platia za palivá najnižšie ceny v Európe, pretože „majú prístup k lacnej ruskej rope a plynu“.
„Idem tam, aby som zaistil, že dodávky energie do Maďarska budú na zimu a nasledujúci rok zabezpečené za prijateľnú cenu,“ vyhlásil predseda maďarskej vlády. Agentúra Reuters pripomína, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa tento mesiac počas Orbánovej návštevy v Bielom dome udelila Maďarsku výnimku zo sankcií na dovoz ruskej ropy a plynu.
Pri otázke, či bude s Putinom rokovať aj o vojne na Ukrajine, Orbán uviedol, že „sa tomu dá ťažko vyhnúť“. Maďarský premiér v minulosti vyhlásil, že by chcel oživiť plán „mierového summitu“ v Budapešti. Bol pripravovaný koncom tohto roka, ale neuskutočnil sa.
Maďarský premiér si napriek vojne na Ukrajine udržiava s ruským prezidentom blízky vzťah, napísala agentúra Reuters. Budapešť naďalej dováža podstatnú časť svojich energetických surovín z Ruska navzdory európskym snahám zmierniť svoju závislosť od Moskvy.
Podľa maďarských médií sa Orbán stretol s Putinom celkom 14-krát. Od roku 2022 to bolo trikrát, naposledy v Moskve 5. júla 2024.
