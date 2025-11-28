  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 28.11.2025Meniny má Henrieta
-3°Bratislava

Merz odkázal USA, že migračná politika je vnútornou záležitosťou Nemecka

  • DNES - 7:42
  • Berlín
Merz odkázal USA, že migračná politika je vnútornou záležitosťou Nemecka

Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok odmietol akékoľvek zasahovanie Spojených štátov do migračnej politiky Nemecka.

Reagoval na minulotýždňovú smernicu amerického ministerstva zahraničných vecí ohľadom prísnejšej regulácie prisťahovalectva v západných krajinách. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

Nepotrebujeme pokarhania zvonku... Migračná politika je naša záležitosť a rozhodujeme o nej podľa vlastného uváženia,“ uviedol Merz. „A my v Nemeckej spolkovej republike sme od vzniku tejto vlády na správnej ceste,“ dodal kancelár.

DPA pripomína, že Merzova vláda v porovnaní so svojimi predchodcami kladie dôraz na prísnejšiu migračnú politiku.

Nemecký kancelár štvrtkovými vyjadreniami reagoval na smernicu amerického rezortu diplomacie, ktorá bola zverejnená minulý týždeň na platforme X.

Washington v smernici nariadil americkým úradníkom, aby vlády západných krajín vyzvali na „prijatie rozhodných opatrení na ochranu občanov pred nebezpečenstvami masovej migrácie“.

Masová migrácia predstavuje existenciálnu hrozbu pre západnú civilizáciu a podkopáva stabilitu kľúčových amerických spojencov,“ uviedlo ministerstvo v príspevku.

Svojim diplomatom v zahraničí nariadilo, aby podávali správy o vládnych opatreniach, „ktoré trestajú občanov namietajúcich proti pokračujúcej masovej migrácii“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: USA plánujú pozastaviť migráciu z rozvojových krajín

Trump: USA plánujú pozastaviť migráciu z rozvojových krajín

DNES - 7:05Zahraničné

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že jeho administratíva bude pracovať na trvalom pozastavení migrácie zo „všetkých krajín tretieho sveta“, aby sa americký systém mohol úplne zotaviť.

Rutte ocenil Trumpove snahy o ukončenie bojov na Ukrajine

Rutte ocenil Trumpove snahy o ukončenie bojov na Ukrajine

DNES - 6:07Zahraničné

Generálny tajomník NATO Mark Rutte vo štvrtok ocenil snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončenie vojny na Ukrajine.

USA budú preverovať obyvateľov pochádzajúcich z 19 „problematických“ krajín

USA budú preverovať obyvateľov pochádzajúcich z 19 „problematických“ krajín

DNES - 6:05Zahraničné

Spojené štáty začnú preverovať držiteľov tzv. zelenej karty, teda ľudí s trvalým pobytom v USA, pochádzajúcich z 19 krajín, ktoré Washington označil za „problematické“.

Chameneí: Trumpova administratíva nie je hodná spolupráce s Iránom

Chameneí: Trumpova administratíva nie je hodná spolupráce s Iránom

VČERA - 22:01Zahraničné

Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí vo štvrtok vyhlásil, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa „nie je hodná“ kontaktu alebo spolupráce s Iránskou islamskou republikou.

Vosveteit.sk
„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
Elektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelomElektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelom
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoroVeľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovaťTvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Americká firma stavia „vesmírne delo“, ktoré môže vystreliť satelit až 23-krát rýchlejšie než zvuk a úplne zmeniť ceny štartovAmerická firma stavia „vesmírne delo“, ktoré môže vystreliť satelit až 23-krát rýchlejšie než zvuk a úplne zmeniť ceny štartov
Pochopíme, prečo vznikol na Zemi život? Nová štúdia drží v rukách významný kus skladačkyPochopíme, prečo vznikol na Zemi život? Nová štúdia drží v rukách významný kus skladačky
V zahraničí už roboti nahrádzajú ľudí v práci, a Slovensko táto vlna neminie. Ohrozené sú stotisíce pracovných miestV zahraničí už roboti nahrádzajú ľudí v práci, a Slovensko táto vlna neminie. Ohrozené sú stotisíce pracovných miest
Google potichu pripravuje revolúciu, ktorá zmení počítače. Aluminium OS môže otriasť celým trhom. Končí dominancia Windowsu?Google potichu pripravuje revolúciu, ktorá zmení počítače. Aluminium OS môže otriasť celým trhom. Končí dominancia Windowsu?
Čína sa vysmieva drahým hypersonickým zbraniam Západu! Našla spôsob, ako ich vyrábať oveľa lacnejšieČína sa vysmieva drahým hypersonickým zbraniam Západu! Našla spôsob, ako ich vyrábať oveľa lacnejšie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP