  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 28.11.2025Meniny má Henrieta
-3°Bratislava

Trump: USA plánujú pozastaviť migráciu z rozvojových krajín

  • DNES - 7:05
  • Washington
Trump: USA plánujú pozastaviť migráciu z rozvojových krajín

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že jeho administratíva bude pracovať na trvalom pozastavení migrácie zo „všetkých krajín tretieho sveta“, aby sa americký systém mohol úplne zotaviť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Natrvalo pozastavím migráciu zo všetkých krajín tretieho sveta, aby sa americký systém mohol úplne spamätať... odstránim každého, kto nie je pre Spojené štáty prínosom alebo nie je schopný milovať našu krajinu,“ vyhlásil Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.

V príspevku tiež oznámil zrušenie federálnych dotácií pre ľudí, ktorí nie sú občanmi USA, a pohrozil deportáciou tých, ktorí krajinu ohrozujú alebo „nie sú kompatibilní so západnou civilizáciou“.

Trump zdôraznil, že podľa údajov zo sčítania obyvateľov žije v Spojených štátoch oficiálne 53 miliónov cudzincov, z ktorých „väčšina poberá sociálne dávky, pochádza zo skrachovaných krajín alebo z väzníc, psychiatrických liečební, gangov alebo drogových kartelov“. Skutočný počet migrantov v USA je však podľa neho oveľa vyšší.

Táto záťaž v podobe utečencov je hlavou príčinou zlého sociálneho fungovania v Amerike,“ pokračoval Trump. Podľa neho otázka migrácie súvisí s problémami vo viacerých oblastiach, vrátane školstva, bývania, zvýšenej trestnej činnosti či ekonomiky.

Americký prezident vo štvrtok tiež kritizoval politiku svojho predchodcu Joea Bidena, vďaka ktorému sa do USA dostali „milióny“ prisťahovalcov. Podľa Trumpa však ich prijatie nebolo legálne.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Merz odkázal USA, že migračná politika je vnútornou záležitosťou Nemecka

Merz odkázal USA, že migračná politika je vnútornou záležitosťou Nemecka

DNES - 7:42Zahraničné

Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok odmietol akékoľvek zasahovanie Spojených štátov do migračnej politiky Nemecka.

Rutte ocenil Trumpove snahy o ukončenie bojov na Ukrajine

Rutte ocenil Trumpove snahy o ukončenie bojov na Ukrajine

DNES - 6:07Zahraničné

Generálny tajomník NATO Mark Rutte vo štvrtok ocenil snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončenie vojny na Ukrajine.

USA budú preverovať obyvateľov pochádzajúcich z 19 „problematických“ krajín

USA budú preverovať obyvateľov pochádzajúcich z 19 „problematických“ krajín

DNES - 6:05Zahraničné

Spojené štáty začnú preverovať držiteľov tzv. zelenej karty, teda ľudí s trvalým pobytom v USA, pochádzajúcich z 19 krajín, ktoré Washington označil za „problematické“.

Chameneí: Trumpova administratíva nie je hodná spolupráce s Iránom

Chameneí: Trumpova administratíva nie je hodná spolupráce s Iránom

VČERA - 22:01Zahraničné

Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí vo štvrtok vyhlásil, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa „nie je hodná“ kontaktu alebo spolupráce s Iránskou islamskou republikou.

Vosveteit.sk
„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
Elektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelomElektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelom
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoroVeľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovaťTvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Americká firma stavia „vesmírne delo“, ktoré môže vystreliť satelit až 23-krát rýchlejšie než zvuk a úplne zmeniť ceny štartovAmerická firma stavia „vesmírne delo“, ktoré môže vystreliť satelit až 23-krát rýchlejšie než zvuk a úplne zmeniť ceny štartov
Pochopíme, prečo vznikol na Zemi život? Nová štúdia drží v rukách významný kus skladačkyPochopíme, prečo vznikol na Zemi život? Nová štúdia drží v rukách významný kus skladačky
V zahraničí už roboti nahrádzajú ľudí v práci, a Slovensko táto vlna neminie. Ohrozené sú stotisíce pracovných miestV zahraničí už roboti nahrádzajú ľudí v práci, a Slovensko táto vlna neminie. Ohrozené sú stotisíce pracovných miest
Google potichu pripravuje revolúciu, ktorá zmení počítače. Aluminium OS môže otriasť celým trhom. Končí dominancia Windowsu?Google potichu pripravuje revolúciu, ktorá zmení počítače. Aluminium OS môže otriasť celým trhom. Končí dominancia Windowsu?
Čína sa vysmieva drahým hypersonickým zbraniam Západu! Našla spôsob, ako ich vyrábať oveľa lacnejšieČína sa vysmieva drahým hypersonickým zbraniam Západu! Našla spôsob, ako ich vyrábať oveľa lacnejšie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP