Trump: USA plánujú pozastaviť migráciu z rozvojových krajín
- DNES - 7:05
- Washington
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že jeho administratíva bude pracovať na trvalom pozastavení migrácie zo „všetkých krajín tretieho sveta“, aby sa americký systém mohol úplne zotaviť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Natrvalo pozastavím migráciu zo všetkých krajín tretieho sveta, aby sa americký systém mohol úplne spamätať... odstránim každého, kto nie je pre Spojené štáty prínosom alebo nie je schopný milovať našu krajinu,“ vyhlásil Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
V príspevku tiež oznámil zrušenie federálnych dotácií pre ľudí, ktorí nie sú občanmi USA, a pohrozil deportáciou tých, ktorí krajinu ohrozujú alebo „nie sú kompatibilní so západnou civilizáciou“.
Trump zdôraznil, že podľa údajov zo sčítania obyvateľov žije v Spojených štátoch oficiálne 53 miliónov cudzincov, z ktorých „väčšina poberá sociálne dávky, pochádza zo skrachovaných krajín alebo z väzníc, psychiatrických liečební, gangov alebo drogových kartelov“. Skutočný počet migrantov v USA je však podľa neho oveľa vyšší.
„Táto záťaž v podobe utečencov je hlavou príčinou zlého sociálneho fungovania v Amerike,“ pokračoval Trump. Podľa neho otázka migrácie súvisí s problémami vo viacerých oblastiach, vrátane školstva, bývania, zvýšenej trestnej činnosti či ekonomiky.
Americký prezident vo štvrtok tiež kritizoval politiku svojho predchodcu Joea Bidena, vďaka ktorému sa do USA dostali „milióny“ prisťahovalcov. Podľa Trumpa však ich prijatie nebolo legálne.
