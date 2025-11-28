USA budú preverovať obyvateľov pochádzajúcich z 19 „problematických“ krajín
- DNES - 6:05
- Washington
Spojené štáty začnú preverovať držiteľov tzv. zelenej karty, teda ľudí s trvalým pobytom v USA, pochádzajúcich z 19 krajín, ktoré Washington označil za „problematické“.
Americký úrad pre občianstvo a imigráciu (USCIS) to oznámil vo štvrtok v reakcii na stredajší útok na dvoch príslušníkov Národnej gardy vo Washingtone, z ktorého je podozrivý afganský štátny príslušník. TASR o tom informuje podľa televízie NBC News.
„Na pokyn (amerického prezidenta) som nariadil komplexné a dôkladné preverenie každej zelenej karty každého cudzinca z každej krajiny, ktorá je predmetom záujmu,“ uviedol vo štvrtok riaditeľ USCIS Joseph Edlow na platforme X.
„Ochrana tejto krajiny a amerického ľudu zostáva na prvom mieste a americký ľud nebude znášať daň za nezodpovednú politiku predchádzajúcej administratívy,“ dodal v príspevku.
Na otázku, ktoré krajiny sú považované za „problematické“, USCIS poukázal na júnové vyhlásenie kancelárie prezidenta Donalda Trumpa, v ktorom je uvedených 19 krajín „považovaných za nedostatočné z hľadiska kontroly a preverovania“. Podľa NBC News sa na tomto zozname nachádza Afganistan, Haiti, Irán či Venezuela.
Washington najnovším nariadením reaguje na stredajšiu streľbu, z ktorej je podozrivý 29-ročný afganský imigrant Rahmanullah Lakanwal.
Federálni prokurátori tvrdia, že podozrivý sa do Spojených štátov dostal v rámci programu s názvom Operation Allies Welcome (Operácia Vitajte spojenci), ktorý zaviedla administratíva exprezidenta Joea Bidena, uvádza NBC News. Cieľom programu bolo pomôcť Afgancom, ktorí spolupracovali s Američanmi po tom, čo sa v roku 2021 dostalo k moci v krajine militantné hnutie Taliban.
Prípadom sa zaoberá Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), ktorý incident začal vyšetrovať ako „teroristický útok“.
Postrelených členov Národnej gardy americké úrady medzičasom identifikovali ako 20-ročnú Sarah Beckstromovú a 24-ročného Andrewa Wolfea. Obaja podstúpili operáciu, no aj naďalej sú v kritickom stave.
