Muž sa roky prezliekal za mŕtvu matku, zarobil tisíce na jej dôchodku

Správaním podvodníka sa zaoberá polícia.

56-ročného Taliana vyšetruje polícia v dôsledku podvodu, pri ktorom sa vydával za svoju matku tri roky po jej úmrtí. Informoval o tom magazín People s tým, že jeho cieľom bolo naďalej poberať jej dôchodok.

Podvodom zarobil 53 tisíc eur

Talian podľa People nie je zamestnaný, v minulosti však pôsobil ako ošetrovateľ. Smrť svojej matky v roku 2022 nenahlásil, vďaka čomu následne poberal dôchodky vo výslednej sume až 53 tisíc eur.

Na podvod nakoniec upozornil úradník v Taliansku po tom, ako muž prišiel obnoviť platnosť občianskeho preukazu jeho matky. Obliekol sa pritom tak, aby vyzeral ako ona.

„Vyzeral veľmi podobne ako žena na fotke občianskeho. Zamestnancovi sa ale nepozdávalo niekoľko vecí ako chlpy na krku, silný mejkap a presvitajúce chlpy na brade,“ uviedol starosta obce Borgo Virgilio Francesco Aporti.

Tím úradu nakoniec preveril záznam z bezpečnostných kamier pred budovou. Vďaka tomu zistili, že muž, ktorý sa vydával za ženu, prišiel vlastným autom, hoci Talianova matka nemala vodičský preukaz.

Taliana nakoniec zavolali späť na úrad, kde ho konfrontovala polícia. K podvodu sa priznal. Telo jeho matky našli „mumifikované“ v jeho byte. V prípade nariadili pitvu, hoci podľa Aportiho je pravdepodobné, že žena zomrela prirodzene.

Zdroj: Info.sk, DP, people.com
