Muž sa mesiac nevyprázdnil, extrémna zápcha ho nakoniec zabila
Mužovi uviazlo v črevách 8 kilogramov stolice. Rodina preto podala trestné oznámenie.
41-ročný James Stewart zomrel v dôsledku závažnej zápchy po tom, ako mu v črevách uviazlo vyše 8 kíl stolice. O vyhlásení rodiny z amerického štátu Ohio informoval denník Mirror.
Rodina v tejto súvislosti podala trestné oznámenie na sociálne zariadenie Clear Skies Ahead v obci Bazetta Township, kde bol Stewart umiestnený. V ňom tvrdia, že personál mal celý mesiac ignorovať jeho sťažnosti súvisiace so zápchou.
Na bolesť sa sťažoval celé dni
Podľa rodiny Stewart bol umiestnený v sociálnom zariadení kvôli nepretržitej potrebe opatery. Okrem toho mal trpieť „intelektuálnymi a vývojovými nedostatkami“ a „častými prípadmi zápchy“. Tie mali spúšťať lieky, ktoré užíval.
I know this pain!! Can't forget it. Dropped a poo once, guesstimating 4'x 5' after 8 days. Looked like Al Sharpton— The Wanker (@CuloThe45489) November 21, 2025
Man, 41, dies of severe constipation with 20lb of impacted faeces in his bowel https://t.co/u2dO6VEnId
V trestnom oznámení sa ďalej píše, že Stewart sa mal niekoľko dní až týždňov sťažovať na bolesť brucha a nafúknuté brucho. „Nereagoval, mal málo energie a sťažoval sa na bolesť,“ tvrdí rodina.
„Mali pozorne sledovať vyprázdňovanie Jamesa, ale neurobili to,“ uviedol v súvislosti so Stewartovým úmrtím právny zástupca Stewartovcov Matt Mooney.
Stewarta napokon našli v bezvedomí v jeho izbe. Po prevoze do nemocnice ho však vyhlásili za mŕtveho.
Mali by sme v zime večerať skôr? Načasovanie jedla je dôležitejšie, ako si myslíte
Načasovanie večere dokáže ovplyvniť spánok a náladu.
Príznaky rakoviny pankreasu bývajú často nešpecifické
Príznaky rakoviny pankreasu bývajú často nešpecifické a ľahko zameniteľné za menej závažné ochorenia.
Stačia len 2 cigarety denne: Lekári odhalili devastačné následky
Aj mierne či slabé fajčenie prispieva k riziku úmrtia, varujú vedci.
Zdravotný benefit sprchovania v tme: Toto je dobrý dôvod, prečo stlmiť svetlá
Toto je dôvod, prečo by ste sa mali sprchovať pri stlmených svetlách.