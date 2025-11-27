  • Články
Muž sa mesiac nevyprázdnil, extrémna zápcha ho nakoniec zabila

  • DNES - 20:21
  • Ohio
Mužovi uviazlo v črevách 8 kilogramov stolice. Rodina preto podala trestné oznámenie.

41-ročný James Stewart zomrel v dôsledku závažnej zápchy po tom, ako mu v črevách uviazlo vyše 8 kíl stolice. O vyhlásení rodiny z amerického štátu Ohio informoval denník Mirror.

Rodina v tejto súvislosti podala trestné oznámenie na sociálne zariadenie Clear Skies Ahead v obci Bazetta Township, kde bol Stewart umiestnený. V ňom tvrdia, že personál mal celý mesiac ignorovať jeho sťažnosti súvisiace so zápchou.

Na bolesť sa sťažoval celé dni

Podľa rodiny Stewart bol umiestnený v sociálnom zariadení kvôli nepretržitej potrebe opatery. Okrem toho mal trpieť „intelektuálnymi a vývojovými nedostatkami“ a „častými prípadmi zápchy“. Tie mali spúšťať lieky, ktoré užíval.

V trestnom oznámení sa ďalej píše, že Stewart sa mal niekoľko dní až týždňov sťažovať na bolesť brucha a nafúknuté brucho. „Nereagoval, mal málo energie a sťažoval sa na bolesť,“ tvrdí rodina.

„Mali pozorne sledovať vyprázdňovanie Jamesa, ale neurobili to,“ uviedol v súvislosti so Stewartovým úmrtím právny zástupca Stewartovcov Matt Mooney.

Stewarta napokon našli v bezvedomí v jeho izbe. Po prevoze do nemocnice ho však vyhlásili za mŕtveho.

Zdroj: Info.sk, DP, mirror.co.uk
