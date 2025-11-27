Žena s deťmi platila falošnými bankovkami, kúpila ich na Temu
Polícia zaistila niekoľko kusov falzifikátov, podvodníci ich kúpili na Temu.
Polícia vyšetruje prípad platby falšovaným platidlom, ku ktorému došlo v nedeľu (23. 11.) na blšom trhu v Komárne. Informuje o tom portál noviny.sk.
Podvod mala odhaliť 70-ročná žena, ktorá na trhu predávala. 49-ročná zákazníčka a jej dve dospelé deti jej mali zaplatiť peniazmi, medzi ktorými doma našla šesť falošných 20-eurových bankoviek.
Peniaze si objednali cez mobil
Prípad vyšetruje kriminálka, podľa ktorej si trojica podvodníkov objednala 400 kusov 20 a 100 eurových falošných bankoviek cez aplikáciu Temu v mobile. Za dokopy 6 tisíc falošných eur mali zaplatiť 19 eur. Predajca mal dokonca ponúkať ošúchané a opotrebované kusy, aby vyzerali dôveryhodne.
Falošné peniaze mali podvodníci použiť až na ďalších miestach v Komárne. „Falziáty, ktoré boli zadržané na južnom Slovensku, mali na základe našej expertízy kvalitu na stupni 5, teda najhoršiu. Použitie falošných bankoviek je trestný čin,“ uviedol pre noviny.sk hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.
Polícia zaistila 16 kusov falošných bankoviek, vrátane tých v obehu. Ako však tvrdili podvodníci, zvyšné bankovky medzitým spálili. „Polícia vo veci začala trestné stíhanie pre trestný čin falšovanie. V zmysle zákona hrozí za tento trestný čin trest odňatia slobody na 2 až 8 rokov,“ uviedol hovorca nitrianskych krajských policajtov Tomáš Haveta.
Polícia pátra po 16-ročnom dievčati, má poruchu autistického spektra
Matka má obavu, že dievča niekto uniesol.
SHMÚ vydal druhý stupeň výstrahy, týka sa týchto okresov
Topiaci sneh a dážď môžu miestami spôsobiť povodeň, varujú meteorológovia.
Fiačan apeloval, aby parlament zvolil kandidátov na uvoľnené miesto sudcu ÚS
Predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan apeloval na Národnú radu SR, aby si splnila svoju ústavnú povinnosť a zvolila potrebný počet kandidátov na jedno uvoľnené miesto sudcu ÚS SR.
Vodič pod vplyvom drog ukradol auto aj s dieťaťom, polícia ho zadržala
Po mužovi bolo vyhlásené pátranie z dôvodu, že mal manželke vziať auto aj s dieťaťom.