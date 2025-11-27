  • Články
Žena s deťmi platila falošnými bankovkami, kúpila ich na Temu

  • DNES - 7:42
  • Komárno
Žena s deťmi platila falošnými bankovkami, kúpila ich na Temu

Polícia zaistila niekoľko kusov falzifikátov, podvodníci ich kúpili na Temu.

Polícia vyšetruje prípad platby falšovaným platidlom, ku ktorému došlo v nedeľu (23. 11.) na blšom trhu v Komárne. Informuje o tom portál noviny.sk.

Podvod mala odhaliť 70-ročná žena, ktorá na trhu predávala. 49-ročná zákazníčka a jej dve dospelé deti jej mali zaplatiť peniazmi, medzi ktorými doma našla šesť falošných 20-eurových bankoviek.

Peniaze si objednali cez mobil

Prípad vyšetruje kriminálka, podľa ktorej si trojica podvodníkov objednala 400 kusov 20 a 100 eurových falošných bankoviek cez aplikáciu Temu v mobile. Za dokopy 6 tisíc falošných eur mali zaplatiť 19 eur. Predajca mal dokonca ponúkať ošúchané a opotrebované kusy, aby vyzerali dôveryhodne.

Falošné peniaze mali podvodníci použiť až na ďalších miestach v Komárne. „Falziáty, ktoré boli zadržané na južnom Slovensku, mali na základe našej expertízy kvalitu na stupni 5, teda najhoršiu. Použitie falošných bankoviek je trestný čin,“ uviedol pre noviny.sk hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.

Polícia zaistila 16 kusov falošných bankoviek, vrátane tých v obehu. Ako však tvrdili podvodníci, zvyšné bankovky medzitým spálili. „Polícia vo veci začala trestné stíhanie pre trestný čin falšovanie. V zmysle zákona hrozí za tento trestný čin trest odňatia slobody na 2 až 8 rokov,“ uviedol hovorca nitrianskych krajských policajtov Tomáš Haveta.

Zdroj: Info.sk, noviny.sk
