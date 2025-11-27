Polícia pátra po 16-ročnom dievčati, má poruchu autistického spektra
Matka má obavu, že dievča niekto uniesol.
Polícia, rodičia a dobrovoľníci pátrajú po nezvestnej 16-ročnej Laure Lilien Domanskej z Cerovej v okrese Senica, ktorá má poruchu autistického spektra. Mala čakať matku doma, kým sa vráti z nemocnice. Keď matka prišla domov, dcéru nenašla. TASR to uviedla matka nezvestnej Lilien Domanská.
Polícia pre TASR potvrdila, že prijala oznámenie o nezvestnosti a v prípade koná. „Policajti okamžite začali vykonávať všetky úkony s cieľom nájsť mladistvú slečnu, pričom od začatia pátrania preverujú všetky dostupné informácie, ako aj osoby, ktoré mohli s dievčaťom prísť do styku. V intenzívnom pátraní budú policajti pokračovať aj naďalej,“ uviedla vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.
S domu odišla bez bundy a s mobilom
Matka spresnila, že dievča na ňu čakalo v rodinnom dome v Cerovej. Od 12.00 h s rodinou nekomunikovala. O 14.00 h našla matka dvere domu dokorán otvorené. „Na stole bol rozliaty lak na nechty. Laura si však nikdy nechty nelakovala. Z domu odišla bez bundy, iba s mobilným telefónom,“ uviedla pre TASR s tým, že z domu zmizla aj hotovosť vo výške 500 eur.
Do pátrania je zapojený aj Pohotovostný pátrací tím. Fotku dievčaťa polícia zverejnila na sociálnej sieti. „Snažili sa ju nájsť, hľadali ju aj s dronmi. Ja sa obávam, že ju niekto uniesol. Komunikovala so svojou spolužiačkou. Napísala, že už nie je na Slovensku. Bolo to však napísané inak, Laura takým štýlom nekomunikuje,“ uviedla matka nezvestnej. Ako podotkla, nechápe čo sa stalo a neverí, žeby jej dcéra odišla dobrovoľne a sama z domu.
