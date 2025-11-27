  • Články
SHMÚ vydal druhý stupeň výstrahy, týka sa týchto okresov

  • DNES - 19:57
  • Bratislava
Topiaci sneh a dážď môžu miestami spôsobiť povodeň, varujú meteorológovia.

V okrese Košice okolie - Hornád platí druhý stupeň výstrahy pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa. V niektorých okresoch platí aj výstraha prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Prvostupňová výstraha pred povodňou platí v okresoch Nové Zámky, Levice, Lučenec, Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice okolie - Bodva a Košice.

Foto: shmu.sk

Zdroj: Info.sk, TASR
