SHMÚ vydal druhý stupeň výstrahy, týka sa týchto okresov
Topiaci sneh a dážď môžu miestami spôsobiť povodeň, varujú meteorológovia.
V okrese Košice okolie - Hornád platí druhý stupeň výstrahy pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa. V niektorých okresoch platí aj výstraha prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Prvostupňová výstraha pred povodňou platí v okresoch Nové Zámky, Levice, Lučenec, Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice okolie - Bodva a Košice.
Foto: shmu.sk
Fiačan apeloval, aby parlament zvolil kandidátov na uvoľnené miesto sudcu ÚS
Predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan apeloval na Národnú radu SR, aby si splnila svoju ústavnú povinnosť a zvolila potrebný počet kandidátov na jedno uvoľnené miesto sudcu ÚS SR.
Vodič pod vplyvom drog ukradol auto aj s dieťaťom, polícia ho zadržala
Po mužovi bolo vyhlásené pátranie z dôvodu, že mal manželke vziať auto aj s dieťaťom.
SaS vyzýva na podporu jej návrhu, má zastaviť infringement EK proti SR
Opozičná strana SaS vyzýva na podporu návrhu ústavného zákona, ktorý predložila do Národnej rady SR.
Pellegrini: V niektorých momentoch som až zhrozený z toho, čo sa deje
Hlava štátu je podľa svojich slov niekedy zhrozená z toho, čo sa deje.