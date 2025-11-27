  • Články
Štvrtok, 27.11.2025
Bratislava

Putin nevylúčil návštevu Viktora Orbána v Rusku

  • DNES - 17:57
  • Budapešť/Mosvka
Putin nevylúčil návštevu Viktora Orbána v Rusku

Ak predseda maďarskej vlády Viktor Orbán prijme pozvanie, ruský prezident Vladimir Putin ho rád uvidí v Moskve.

Server telex.hu to vo štvrtok uviedol s odvolaním sa na agentúru Interfax, podľa ktorej Putin dodal, že Orbán je v Rusku vždy vítaný. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa Putina Moskva kontaktovala maďarskú stranu ohľadom stretnutia. „Viktor Orbán je jedným z tých ľudí, ktorí vidia realitu a na základe nej si určujú svoj politický postoj,“ povedal ruský prezident, podľa ktorého obe krajiny spolupracujú vo viacerých otázkach, akými sú projekt rozšírenia atómovej elektrárne Paks či dodávky energie.

Orbán sa podľa telex.hu v piatok stretne v Moskve s Putinom. Maďarské vládne informačné centrum serveru v stredu uviedlo, že o zahraničných cestách premiéra informuje verejnosť bežným spôsobom. Podľa servera to znamená, že informáciu o Orbánovej ceste nepotvrdili, ale ani nevyvrátili.

Maďarský ministerský predseda cestuje do Moskvy v čase, keď prebiehajú dôležité rokovania v súvislosti s ukončením rusko-ukrajinskej vojny, podotkol server.

Orbán vo štvrtok v srbskej Subotici na stretnutí so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom pripomenul, že zabezpečil, aby bolo Maďarsko vyňaté z amerických sankcií, a zabezpečil aj to, aby bola k dispozícii na dovoz ropa aj plyn. Naznačil, že v piatok bude viesť rokovania s týmto cieľom. „Dúfajme, že budú úspešné,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Fiala: ČR dala na pomoc Ukrajine 91,3 miliardy korún, vrátilo sa jej 104 miliárd

Fiala: ČR dala na pomoc Ukrajine 91,3 miliardy korún, vrátilo sa jej 104 miliárd

DNES - 17:56Zahraničné

Celkové výdavky Česka naprieč jednotlivými ministerstvami a ďalšími úradmi na pomoc Ukrajine dosiahli podľa českého premiéra v demisii Petra Fialu od začiatku ruskej agresie 91,3 miliardy korún.

Orbán: Srbi sa môžu spoľahnúť na pomoc Maďarov

Orbán: Srbi sa môžu spoľahnúť na pomoc Maďarov

DNES - 16:58Zahraničné

Srbi sa v týchto ťažkých časoch môžu spoľahnúť na pomoc Maďarov. Podľa agentúry MTI to vyhlásil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.

Pápež Lev XIV. vyzval Turecko, aby prijalo úlohu sprostredkovateľa

Pápež Lev XIV. vyzval Turecko, aby prijalo úlohu sprostredkovateľa

DNES - 16:55Zahraničné

Pápež Lev XIV. vo štvrtok vyzval Turecko, aby prijalo svoju rolu sprostredkovateľa medzi krajinami. Uviedol to po rokovaniach s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Ergoganom počas svojej prvej zahraničnej cesty.

Kedy Rusko ukončí boje? Putin vydal stanovisko

Kedy Rusko ukončí boje? Putin vydal stanovisko

DNES - 16:48Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vyhlásil, že Rusko ukončí boje na Ukrajine vtedy, keď sa ukrajinské jednotky stiahnu z oblastí, ktoré si Moskva nárokuje. V opačnom prípade ich plánuje zabrať silou.

