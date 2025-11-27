Fiala: ČR dala na pomoc Ukrajine 91,3 miliardy korún, vrátilo sa jej 104 miliárd
- DNES - 17:56
- Praha
Celkové výdavky Česka naprieč jednotlivými ministerstvami a ďalšími úradmi na pomoc Ukrajine dosiahli podľa českého premiéra v demisii Petra Fialu od začiatku ruskej agresie 91,3 miliardy korún (3,7 miliardy eur).
Suma zahŕňa humanitárnu aj vojenskú pomoc či projekty ekonomickej diplomacie. Odhad príjmov, ktoré ČR vďaka Ukrajincom dostala, je však podľa neho vyšší, a to celkovo 104 miliárd korún (4,3 miliardy eur). Povedal to v stredu po rokovaní vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Celkovú sumu príjmov tvorí jednak sociálne a zdravotné poistenie a tiež daňové odvody, o ktoré sa český rozpočet zvýši vďaka pracujúcim Ukrajincom. Fiala spresnil, že podľa údajov ministerstva práce a sociálnych vecí je to 79 miliárd korún. Druhú časť príjmov tvoria dary vojenského materiálu od spojencov vo výške 25 miliárd korún.
„Celková bilancia pomoci Ukrajine je kladná vo výške 12,7 miliardy korún. Takže ČR na pomoci Ukrajine určite neprerába, je to naopak,“ zdôraznil český premiér v demisii a poďakoval sa všetkým, ktorí sa na tom podieľali. Pomoc bola podľa neho včasná, efektívna a zo všetkých hľadísk sa Česku oplatila.
Podotkol, že ČR Kyjevu pomáha od prvého okamihu ruskej agresie, ale Ukrajinci, ktorí do Česka prišli a v krajine pracujú, jej to v mnohých smeroch vynahrádzajú. „Spolupráca je výhodná pre všetky strany. Ukrajina dostávala a dostáva včas potrebnú pomoc, o ukrajinských utečencov je postarané a na druhej strane české firmy, sociálne služby či nemocnice majú nových zamestnancov a naša armáda dostáva novú techniku namiesto staršej, ktorú posiela na Ukrajinu,“ dodal Fiala.
