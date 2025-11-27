Orbán: Srbi sa môžu spoľahnúť na pomoc Maďarov
- DNES - 16:58
- Budapešť/Subotica
Srbi sa v týchto ťažkých časoch môžu spoľahnúť na pomoc Maďarov. Podľa agentúry MTI to vyhlásil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok na spoločnej tlačovej konferencii so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom v Subotici, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Orbán označil za česť prevziať spoločne s Vučičom cenu Istvána Pásztora, bývalého predsedu Zväzu vojvodinských Maďarov (VMSZ). Premiér sa poďakoval za podporu, ktorú Maďarsko dostalo od Srbska a od prezidenta Vučiča, a potvrdil, že Srbi sa tiež môžu vždy spoľahnúť na pomoc Maďarov „v týchto ťažkých časoch“.
Podľa maďarského ministerského predsedu program popoludňajšieho pracovného stretnutia so srbským prezidentom bude zahŕňať dodávky energie, sankcie, dodávky ropy do Srbska, ako aj otázku dosiahnutia mieru na Ukrajine.
Na otázku týkajúcu sa dodávok energie do Maďarska premiér uviedol, že Maďarsko nemá na svojom území významné ložiská ropy a zemného plynu, takže je odkázané na dovoz, v podstate z Ruska.
Orbán pripomenul, že zabezpečil, aby bolo Maďarsko vyňaté z amerických sankcií, a zabezpečil aj to, aby bola k dispozícii na dovoz ropa aj plyn. Naznačil, že v piatok bude viesť rokovania s týmto cieľom. „Dúfajme, že budú úspešné,“ dodal.
Maďarský premiér sa v piatok stretne v moskovskom Kremli s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Pre stredoeurópsky investigatívny portál VSquare to v utorok uviedol nemenovaný zdroj. Maďarská vláda zatiaľ toto stretnutie nepotvrdila.
K otázke spôsobu pomoci Maďarska Srbsku Orbán povedal: „Moja jednoduchá odpoveď je, že sa s vami podelíme o to, čo máme.“ O srbskej ropnej rafinérii povedal, že ak sa Srbi rozhodnú, že potrebujú účasť Maďarska na jej prevádzke, tak sa tak stane, ale výhradne na základe srbského rozhodnutia.
Maďarský premiér podotkol, že so srbským prezidentom urobili dobré rozhodnutie, keď sa dohodli na výstavbe ropovodu medzi Srbskom a Maďarskom. Dodal, že plynovod už existuje, ale ropovod nie, a je dobré, ak je medzi oboma krajinami plne vybudovaná základná energetická infraštruktúra. Zdôraznil, že po stredajšom zasadnutí vlády sa rozhodol, že Maďarsko urýchli výstavbu maďarského úseku, pretože z dlhodobého hľadiska Budapešť očakáva, že „osud Maďarov sa bude formovať v spoločenstve so Srbmi“.
