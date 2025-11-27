Kedy Rusko ukončí boje? Putin vydal stanovisko
- DNES - 16:48
- Biškek
Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vyhlásil, že Rusko ukončí boje na Ukrajine vtedy, keď sa ukrajinské jednotky stiahnu z oblastí, ktoré si Moskva nárokuje. V opačnom prípade ich plánuje zabrať silou, píše TASR podľa správ agentúr Reuters, AFP a TASS.
„Ak ukrajinské sily opustia územia, ktoré okupujú, zastavíme bojové operácie. Ak neodídu, dosiahneme to vojenskými prostriedkami,“ uviedol Putin počas zasadnutia lídrov Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB) v kirgizskom Biškeku.
Ruský prezident zároveň opäť označil americký mierový plán za možný základ budúcej mierovej zmluvy. „Vo všeobecnosti súhlasíme, že by to mohlo byť základom pre budúce dohody,“ zopakoval Putin. Podľa jeho slov však treba každý jeden bod vážne prediskutovať a „preložiť do diplomatického jazyka“, pretože niektoré body, napríklad ten o útoku Ruska na Európu, znejú „absurdne“.
Šéf Kremľa označil tvrdenia, že by Rusko malo zaútočiť na niektorý z európskych štátov za „lži a nezmysly“. „Ťažko povedať, čo ich motivuje, ale z nášho pohľadu ide o úplnú lož – je to čistý nezmysel,“ konštatoval Putin.
Ruský líder zároveň tvrdí, že podpisovať s Ukrajinou akékoľvek dokumenty je bezvýznamné, pretože tamojšia vláda je podľa neho „nelegitímna“. Legitimitu údajne stratila po tom, čo odmietla organizovať voľby po vypršaní mandátu prezidenta Volodymyra Zelenského. Kyjev však argumentuje, že voľby sa nemôžu konať v čase platnosti stanného práva, napísal Reuters.
Ruský prezident tiež potvrdil, že americká delegácia pricestuje v prvej polovici budúceho týždňa do Moskvy na rokovania o ukončení vojny na Ukrajine. Doplnil, že sa na stretnutia pripravuje aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Na rokovaniach by mali byť prítomní aj ďalší predstavitelia ministerstva zahraničných vecí či Putinovi poradcovia Vladimir Medinskyj a Jurij Ušakov.
