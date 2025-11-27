  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 27.11.2025Meniny má Milan
Bratislava

Kedy Rusko ukončí boje? Putin vydal stanovisko

  • DNES - 16:48
  • Biškek
Kedy Rusko ukončí boje? Putin vydal stanovisko

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vyhlásil, že Rusko ukončí boje na Ukrajine vtedy, keď sa ukrajinské jednotky stiahnu z oblastí, ktoré si Moskva nárokuje. V opačnom prípade ich plánuje zabrať silou, píše TASR podľa správ agentúr Reuters, AFP a TASS.

Ak ukrajinské sily opustia územia, ktoré okupujú, zastavíme bojové operácie. Ak neodídu, dosiahneme to vojenskými prostriedkami,“ uviedol Putin počas zasadnutia lídrov Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB) v kirgizskom Biškeku.

Ruský prezident zároveň opäť označil americký mierový plán za možný základ budúcej mierovej zmluvy. „Vo všeobecnosti súhlasíme, že by to mohlo byť základom pre budúce dohody,“ zopakoval Putin. Podľa jeho slov však treba každý jeden bod vážne prediskutovať a „preložiť do diplomatického jazyka“, pretože niektoré body, napríklad ten o útoku Ruska na Európu, znejú „absurdne“.

Šéf Kremľa označil tvrdenia, že by Rusko malo zaútočiť na niektorý z európskych štátov za „lži a nezmysly“. „Ťažko povedať, čo ich motivuje, ale z nášho pohľadu ide o úplnú lož – je to čistý nezmysel,“ konštatoval Putin.

Ruský líder zároveň tvrdí, že podpisovať s Ukrajinou akékoľvek dokumenty je bezvýznamné, pretože tamojšia vláda je podľa neho „nelegitímna“. Legitimitu údajne stratila po tom, čo odmietla organizovať voľby po vypršaní mandátu prezidenta Volodymyra Zelenského. Kyjev však argumentuje, že voľby sa nemôžu konať v čase platnosti stanného práva, napísal Reuters.

Ruský prezident tiež potvrdil, že americká delegácia pricestuje v prvej polovici budúceho týždňa do Moskvy na rokovania o ukončení vojny na Ukrajine. Doplnil, že sa na stretnutia pripravuje aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Na rokovaniach by mali byť prítomní aj ďalší predstavitelia ministerstva zahraničných vecí či Putinovi poradcovia Vladimir Medinskyj a Jurij Ušakov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pápež Lev XIV. vyzval Turecko, aby prijalo úlohu sprostredkovateľa

Pápež Lev XIV. vyzval Turecko, aby prijalo úlohu sprostredkovateľa

DNES - 16:55Zahraničné

Pápež Lev XIV. vo štvrtok vyzval Turecko, aby prijalo svoju rolu sprostredkovateľa medzi krajinami. Uviedol to po rokovaniach s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Ergoganom počas svojej prvej zahraničnej cesty.

Pellegrini: Dohodnúť sa o Ukrajine musia najprv svetové mocnosti

Pellegrini: Dohodnúť sa o Ukrajine musia najprv svetové mocnosti

DNES - 15:48Zahraničné

Rokovania o mieri na Ukrajine sú zatiaľ iba v rukách amerického, ruského a ukrajinského prezidenta – Donalda Trumpa, Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského, poznamenal prezident.

Rusko označilo Navaľného Nadáciu proti korupcii za teroristickú organizáciu

Rusko označilo Navaľného Nadáciu proti korupcii za teroristickú organizáciu

DNES - 15:04Zahraničné

Najvyšší súd Ruskej federácie vo štvrtok rozhodol označiť exilovú skupinu Nadácia proti korupcii založenú nebohým opozičným lídrom Alexejom Navaľným za teroristickú organizáciu.

Europarlament vyzval EÚ a jej členov, aby prevzali vedúcu úlohu pri rokovaniach o Ukrajine

Europarlament vyzval EÚ a jej členov, aby prevzali vedúcu úlohu pri rokovaniach o Ukrajine

DNES - 14:07Zahraničné

Európsky parlament vo štvrtok vyzval EÚ, aby prijala väčšiu zodpovednosť za bezpečnosť Európy a aby čo najviac proaktívne podporila mier na Ukrajine.

Vosveteit.sk
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoroVeľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovaťTvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Americká firma stavia „vesmírne delo“, ktoré môže vystreliť satelit až 23-krát rýchlejšie než zvuk a úplne zmeniť ceny štartovAmerická firma stavia „vesmírne delo“, ktoré môže vystreliť satelit až 23-krát rýchlejšie než zvuk a úplne zmeniť ceny štartov
Pochopíme, prečo vznikol na Zemi život? Nová štúdia drží v rukách významný kus skladačkyPochopíme, prečo vznikol na Zemi život? Nová štúdia drží v rukách významný kus skladačky
V zahraničí už roboti nahrádzajú ľudí v práci, a Slovensko táto vlna neminie. Ohrozené sú stotisíce pracovných miestV zahraničí už roboti nahrádzajú ľudí v práci, a Slovensko táto vlna neminie. Ohrozené sú stotisíce pracovných miest
Google potichu pripravuje revolúciu, ktorá zmení počítače. Aluminium OS môže otriasť celým trhom. Končí dominancia Windowsu?Google potichu pripravuje revolúciu, ktorá zmení počítače. Aluminium OS môže otriasť celým trhom. Končí dominancia Windowsu?
Čína sa vysmieva drahým hypersonickým zbraniam Západu! Našla spôsob, ako ich vyrábať oveľa lacnejšieČína sa vysmieva drahým hypersonickým zbraniam Západu! Našla spôsob, ako ich vyrábať oveľa lacnejšie
Asi budeme prepisovať učebnice o Marse, NASA našla dôkaz, ktorý popiera jeden z najväčších objavov desaťročiaAsi budeme prepisovať učebnice o Marse, NASA našla dôkaz, ktorý popiera jeden z najväčších objavov desaťročia
Ruskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mestoRuskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mesto
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP