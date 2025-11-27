Pellegrini: Dohodnúť sa o Ukrajine musia najprv svetové mocnosti
- DNES - 15:48
- Lisabon
Rokovania o mieri na Ukrajine sú zatiaľ iba v rukách amerického, ruského a ukrajinského prezidenta – Donalda Trumpa, Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského.
Európa bude musieť byť súčasťou finálneho rozhodnutia o mierovom pláne, avšak teraz by sa nemala rozčuľovať, že nesedí za rokovacím stolom. Vo štvrtok to vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini, informuje osobitný spravodajca TASR.
Pellegrini na tlačovom brífingu na záver štátnej návštevy Portugalska zopakoval, že víta Trumpovo úsilie ukončiť vojnu na Ukrajine. Americký mierový plán pre Ukrajinu bol predstavený minulý týždeň, avšak po rokovaniach medzi americkou a ukrajinskou delegáciou v Ženeve prešiel rozsiahlymi úpravami. Jeho pôvodná verzia napríklad predpokladala, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO.
Prezident SR pripustil, že prvý zverejnený 28-bodový plán bol relatívne tvrdý vo vzťahu k Ukrajine. „Na druhej strane mnohé z tých bodov, aj keď sa to mnohým ľuďom alebo mnohým lídrom v Európe nepáči, jednoducho vychádzali z tvrdého pragmatizmu a z logiky toho, čo je alebo nie je možné dosiahnuť,“ povedal novinárom pred Champalimaudovou nadáciou v Lisabone.
Ukrajina v utorok súhlasila s hlavnými bodmi upraveného 19-bodového plánu. Kľúčové otázky týkajúce sa územných ústupkov by však mali prediskutovať prezidenti Trump a Zelenskyj. Rusko podľa svojich predstaviteľov zatiaľ poslednú verziu návrhu nedostalo, niektoré jej časti ale označilo za pozitívne – o iných bude treba ešte rokovať. Trump do Moskvy na budúci týždeň vyšle svojho osobitného vyslanca Stevea Witkoffa.
Podľa slovenskej hlavy štátu je logické, že sa najprv musia dohodnúť svetové mocnosti a až potom môže do procesu vstúpiť EÚ. Únia totiž nie je podľa jeho slov v súčasnosti vnímaná vzhľadom svoju kondíciu a politické vedenie ako silná a relevantná veľmoc. Pellegrini vyjadril želanie, aby čo najskôr došlo k intenzívnym rokovaniam medzi Spojenými štátmi a Ruskom. To považuje za prvý krok, ktorý by mohol viesť k ustáleniu mierového plánu a prípadnej zhode na jeho definitívnom znení.
„Nebude to jednoduché. Nemyslím si, že je tým 19-bodovým plánom už dohodnuté všetko, pretože ešte nám chýba Ruská federácia. Bude to ešte ťažké vyjednávanie, ale myslím si, že taký trošku možno aj tvrdší nástup, ktorý trochu šokoval aj Európu, aj Ukrajinu zo strany prezidenta Trumpa, minimálne podľa mňa všetkých povzbudil k tomu, aby teraz intenzívnejšie rokovali a naozaj robili všetko pre to, aby sa čo najskôr tá vojna skončila,“ uviedol Pellegrini.
Ďalej zdôraznil, že stotožniť sa s obsahom plánu bude musieť okrem Ukrajiny aj Rusko. Pri samotnom podpise dohody alebo rokovaní o jej finálnom znení by však podľa neho mala byť prítomná aj Európa, ak by jej mierový plán napríklad ukladal povinnosť poskytnúť Ukrajine nejaké garancie. „Ale nateraz by som sa ako prezident alebo predstaviteľ Európskej únie, poviem to tak, nehádzal o zem za to, že zatiaľ to ide mimo lídrov Európskej únie,“ dodal prezident SR.
