SaS vyzýva na podporu jej návrhu, má zastaviť infringement EK proti SR
Opozičná strana SaS vyzýva na podporu návrhu ústavného zákona, ktorý predložila do Národnej rady (NR) SR.
Má do ústavy zakotviť členstvo SR v Európskej únii (EÚ) a Severoatlantickej aliancii (NATO) a pridať odsek, ktorý by jasne potvrdzoval, že SR uznáva prednosť práva EÚ a medzinárodných zmlúv pred zákonmi SR. Strana argumentuje, že po tejto zmene by sa mohlo zastaviť konanie Európskej komisie o porušení povinnosti (infringement) proti Slovensku, ktoré začala pre nedávnu novelizáciu ústavy. Vyplýva to z vyjadrení poslancov parlamentu za SaS na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„Do ústavy chceme dať klauzulu, ktorá hovorí o tom, že nič v ústave ani ústavných zákonoch nemožno vykladať ako spochybnenie zásady prednosti práva EÚ a medzinárodných dohôd pred zákonmi SR. Ide o priamu reakciu na tú ostatnú vládnou koalíciou, poslancami KDH a časťou poslancov Hnutia Slovensko schválenú novelu, ktorá spochybňuje prednosť práva EÚ a medzinárodných zmlúv pred SR. (...) Ak bude do ústavy doplnená takáto formulácia, tak EÚ nebude mať dôvod konať voči Slovensku, lebo bude explicitne v ústave napísané, že nič v ústave ani v ústavných zákonoch nemožno vykladať ako spochybnenie prednosti práva EÚ,“ poznamenal poslanec Ondrej Dostál (SaS).
Líder SaS a poslanec Branislav Gröhling upozornil na to, že spor s eurokomisiou je veľmi vážny. Pripomenul, že strana na možné dôsledky novelizácie ústavy upozorňovala už skôr. „Hovorili sme im, že to vyvolá spor s Európskou komisiou. Osočovali nás. A realita? Spor tu je a hrozia finančné sankcie, poškodenie reputácie krajiny aj ohrozenie eurofondov,“ dodal. Vyzval preto politikov naprieč politickým spektrom, aby návrh z dielne SaS, ktorý má ukončiť infringement, ukončili.
Od 1. novembra vstúpila do účinnosti vládna novela Ústavy SR. Priniesla viaceré zmeny. Jej cieľom bolo aj dosiahnutie suverenity Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. EK pre danú novelu začala konanie o porušení povinnosti (infringement) proti Slovensku. Úprava podľa nej spochybňuje zásady prednosti, autonómie, účinnosti a jednotného uplatňovania práva Európskej únie.
Pellegrini: V niektorých momentoch som až zhrozený z toho, čo sa deje
Hlava štátu je podľa svojich slov niekedy zhrozená z toho, čo sa deje.
Prezident: Určite nie je istota, že zrušenie ÚOO podpíšem
Vládna koalícia nemá istotu, že prezident SR Peter Pellegrini podpíše zákon, ktorým zanikne Úrad na ochranu oznamovateľov a vznikne Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Marcinková: Pri požiaroch zomrelo už päť detí, aj tak to nie je prioritou parlamentu
V dôsledku požiarov jednoduchých stavieb zomrelo v priebehu novembra už päť detí, aj tak sa riešenie tohto problému nestalo prioritou Národnej rady SR. V TASR TV to povedala poslankyňa SaS Vladimíra Marcinková.
Harabin sa má opäť postaviť pred súd v kauze schvaľovania ruskej agresie
Bývalý predseda Najvyššieho súdu SR a exminister spravodlivosti Štefan H. sa má v kauze schvaľovania ruskej agresie na Ukrajine postaviť pred odvolací súd 13. januára 2026.