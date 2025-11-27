  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 27.11.2025Meniny má Milan
Bratislava

Rusko označilo Navaľného Nadáciu proti korupcii za teroristickú organizáciu

  • DNES - 15:04
  • Moskva
Rusko označilo Navaľného Nadáciu proti korupcii za teroristickú organizáciu

Najvyšší súd Ruskej federácie vo štvrtok rozhodol označiť exilovú skupinu Nadácia proti korupcii založenú nebohým opozičným lídrom Alexejom Navaľným za teroristickú organizáciu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Rusko týmto krokom zakázalo skupine registrovanej v Spojených štátoch a riadenej Navaľného niekdajšími spolupracovníkmi akúkoľvek činnosť v krajine. Súd tvrdí, že nadácia je „zameraná na propagáciu, ospravedlňovanie a podporu terorizmu“.

Navaľnyj a jeho organizácie boli dosiaľ v Rusku označené za extrémistické. Takéto označenie má však podobné právne dôsledky ako označenie za teroristickú skupinu vrátane zákazu činnosti. Podľa agentúry AFP Kremeľ často využíva toto označenie s cieľom útočiť na politických oponentov.

Skutočnými teroristami sú (ruský prezident) Vladimir Putin a jeho komplici - ľudia, ktorí začali vojnu, zabíjajú civilistov a politických oponentov a väznia ľudí,“ uviedla v reakcii Nadácia proti korupcii. Krok označila za „politickú taktiku“ na umlčanie opozície.

Ľudskoprávna organizácia Amnesty International v októbri varovala, že takéto označenie súdom „by mohlo spustiť vlnu masových represálií“.

Opozičný politik Alexej Navaľnyj zomrel 16. februára 2024 vo veku 47 rokov vo väzenskom tábore Polárny vlk v mestečku Charp, ktoré leží v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu za polárnym kruhom. Jeho spojenci tvrdia, že bol otrávený, čo Moskva popiera.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Europarlament vyzval EÚ a jej členov, aby prevzali vedúcu úlohu pri rokovaniach o Ukrajine

Europarlament vyzval EÚ a jej členov, aby prevzali vedúcu úlohu pri rokovaniach o Ukrajine

DNES - 14:07Zahraničné

Európsky parlament vo štvrtok vyzval EÚ, aby prijala väčšiu zodpovednosť za bezpečnosť Európy a aby čo najviac proaktívne podporila mier na Ukrajine.

Macron: Francúzsko zavedie dobrovoľnú vojenskú službu v trvaní desať mesiacov

Macron: Francúzsko zavedie dobrovoľnú vojenskú službu v trvaní desať mesiacov

DNES - 13:31Zahraničné

Francúzsko od budúceho leta zavedie dobrovoľnú vojenskú službu v trvaní desať mesiacov, oznámil vo štvrtok prezident Emmanuel Macron. Výcvikový program bude pre dobrovoľníkov vo veku 18 a 19 rokov.

Merkelová: Etablované nemecké strany sa musia vyhraniť voči AfD

Merkelová: Etablované nemecké strany sa musia vyhraniť voči AfD

DNES - 12:46Zahraničné

Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok vyzvala etablované nemecké politické strany, aby sa nenechali manipulovať Alternatívou pre Nemecko a namiesto toho formulovali a presadzovali svoju vlastnú politiku.

Čína pohrozila Japonsku, že bude musieť zaplatiť „bolestivú cenu“

Čína pohrozila Japonsku, že bude musieť zaplatiť „bolestivú cenu“

DNES - 11:55Zahraničné

Čínske ministerstvo obrany vo štvrtok pohrozilo Japonsku, že bude musieť zaplatiť „bolestivú cenu“, ak v súvislosti s Taiwanom prekročí stanovené línie.

Vosveteit.sk
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoroVeľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovaťTvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Americká firma stavia „vesmírne delo“, ktoré môže vystreliť satelit až 23-krát rýchlejšie než zvuk a úplne zmeniť ceny štartovAmerická firma stavia „vesmírne delo“, ktoré môže vystreliť satelit až 23-krát rýchlejšie než zvuk a úplne zmeniť ceny štartov
Pochopíme, prečo vznikol na Zemi život? Nová štúdia drží v rukách významný kus skladačkyPochopíme, prečo vznikol na Zemi život? Nová štúdia drží v rukách významný kus skladačky
V zahraničí už roboti nahrádzajú ľudí v práci, a Slovensko táto vlna neminie. Ohrozené sú stotisíce pracovných miestV zahraničí už roboti nahrádzajú ľudí v práci, a Slovensko táto vlna neminie. Ohrozené sú stotisíce pracovných miest
Google potichu pripravuje revolúciu, ktorá zmení počítače. Aluminium OS môže otriasť celým trhom. Končí dominancia Windowsu?Google potichu pripravuje revolúciu, ktorá zmení počítače. Aluminium OS môže otriasť celým trhom. Končí dominancia Windowsu?
Čína sa vysmieva drahým hypersonickým zbraniam Západu! Našla spôsob, ako ich vyrábať oveľa lacnejšieČína sa vysmieva drahým hypersonickým zbraniam Západu! Našla spôsob, ako ich vyrábať oveľa lacnejšie
Asi budeme prepisovať učebnice o Marse, NASA našla dôkaz, ktorý popiera jeden z najväčších objavov desaťročiaAsi budeme prepisovať učebnice o Marse, NASA našla dôkaz, ktorý popiera jeden z najväčších objavov desaťročia
Ruskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mestoRuskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mesto
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP