Pellegrini: V niektorých momentoch som až zhrozený z toho, čo sa deje
Hlava štátu je podľa svojich slov niekedy zhrozená z toho, čo sa deje.
Stretnutie prezidenta SR Petra Pellegriniho s koaličnými lídrami by muselo priniesť nejaký výsledok. Prezident to vyhlásil na tlačovej konferencii počas pracovnej cesty v Portugalsku v reakcii na otázku o stretávaní sa s predsedami koaličných strán.
„Musí to mať aj nejaký výsledok, lebo ak mi majú len povedať, že čo sa deje, to vidím aj v televízii a musím povedať, že momentálne z toho nie som úplne nadšený, v niektorých momentoch až zhrozený,“ vyhlásil.
Pellegrini zároveň iniciuje stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Avizoval, že o tom bude ešte počas svojej pracovnej cesty hovoriť s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD). „Na tej geopolitickej scéne aj na domácej sa deje veľa vecí, takže by si to vyžadovalo aj stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Tu sme chceli už začať s rotáciou, keďže to ostatné bolo u mňa, tak teraz by mohlo byť organizované pánom predsedom parlamentu,“ myslí si.
SaS vyzýva na podporu jej návrhu, má zastaviť infringement EK proti SR
Opozičná strana SaS vyzýva na podporu návrhu ústavného zákona, ktorý predložila do Národnej rady SR.
Prezident: Určite nie je istota, že zrušenie ÚOO podpíšem
Vládna koalícia nemá istotu, že prezident SR Peter Pellegrini podpíše zákon, ktorým zanikne Úrad na ochranu oznamovateľov a vznikne Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Marcinková: Pri požiaroch zomrelo už päť detí, aj tak to nie je prioritou parlamentu
V dôsledku požiarov jednoduchých stavieb zomrelo v priebehu novembra už päť detí, aj tak sa riešenie tohto problému nestalo prioritou Národnej rady SR. V TASR TV to povedala poslankyňa SaS Vladimíra Marcinková.
Harabin sa má opäť postaviť pred súd v kauze schvaľovania ruskej agresie
Bývalý predseda Najvyššieho súdu SR a exminister spravodlivosti Štefan H. sa má v kauze schvaľovania ruskej agresie na Ukrajine postaviť pred odvolací súd 13. januára 2026.