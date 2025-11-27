Marcinková: Pri požiaroch zomrelo už päť detí, aj tak to nie je prioritou parlamentu
V dôsledku požiarov jednoduchých stavieb zomrelo v priebehu novembra už päť detí, aj tak sa riešenie tohto problému nestalo prioritou Národnej rady (NR) SR. V TASR TV to povedala poslankyňa SaS Vladimíra Marcinková.
Poslanci si v utorok (25. 11.) uctili minútou ticha obete požiaru, ktorý vypukol v lokalite Mašličkovo v košickej mestskej časti Luník IX 10. novembra. V jednej z jednoduchých stavieb pri ňom zahynuli dve malé deti.
V ten istý deň (25. 11.) však požiar v inej jednoduchej stavbe v obci Kozárovce, časti Domky, v okrese Levice pripravil o život štyroch ľudí, z toho tri deti. „Je to strašná tragédia. Máme v parlamente kolegyňu z Kozároviec, tak som sa u nej o tom informovala,“ reaguje Marcinková.
Za týchto okolností by podľa nej prioritou parlamentu nemalo byť menenie úradov v skrátenom legislatívnom konaní, ale hľadanie východísk pre rodiny, ktoré sú každú zimu konfrontované s rizikom požiaru. „Zomrelo nám tu päť detí len preto, že si chceli prikúriť, nechceli pomrznúť,“ povedala.
Riešenie je podľa nej v dlhodobej podpore programov boja proti chudobe, napríklad formou mikropôžičiek určených na zabezpečenie bývania spĺňajúceho základné bezpečnostné a hygienické parametre. „Aby mali kúpeľňu, tečúcu vodu, aby tam bola možnosť nejakého septiku alebo kanalizácie,“ dodala.
Je podľa nej dôležité, aby štát nerozdával zadarmo, ale aby na svojej budúcnosti boli zaangažovaní aj samotní občania, ktorých sa to týka, napríklad splácaním mikropôžičiek alebo tým, že si niektoré práce na stavbách organizujú svojpomocne. „Sú to modely, ktoré navrhol a v našej obci odskúšal môj otec,“ pripomína bývalého starostu Spišského Hrhova Vladimíra Ledeckého.
Na financovanie boja proti chudobe je podľa Marcinkovej k dispozícii až miliarda eur z európskych peňazí, je však dôležité, aby boli vynakladané efektívne. Napríklad projekt vysádzania stromčekov v okolí rómskych osád za desiatky miliónov eur považuje za neefektívny. Nesúhlasí však ani s tým, aby za tieto peniaze dostali Rómovia radšej palivo na zimu. „Nič, čo je zadarmo, nie je dobré. Treba určiť protihodnotu a vidieť snahu,“ tvrdí.
SaS navrhuje zakotviť členstvo SR v Európskej únii (EÚ) a Severoatlantickej aliancii (NATO) do ústavy. Chce to docieliť návrhom ústavného zákona, ktorý skupina poslancov za SaS predložila do NR SR. „Ak by tá novela prešla, bolo by oveľa ťažšie Slovensko z Únie dostať. Dnes sa to dá napríklad referendom, po tejto novele už by to nestačilo a bol by potrebný aj ústavný zákon,“ vysvetľuje Marcinková. Keďže Hlas-SD v koalícii vystupuje ako proeurópska strana, návrh novely ho podľa nej prinúti ukázať, nakoľko je táto proeurópska orientácia úprimná.
Schválená novela ústavy z dielne Smeru-SD v hodnotovom zmysle rozdelila opozíciu, keďže ju KDH a niektorí ďalší opoziční poslanci podporili. Marcinková si však nemyslí, že sa pri novele ústavy z diele SaS tento model hlasovania zopakuje v opačnom garde. „Len chceme Hlas-SD vyzliecť z tej pretvárky, lebo vieme, že žiadne európske hodnoty brániť nebude,“ tvrdí Marcinková.
SaS vyzýva na podporu jej návrhu, má zastaviť infringement EK proti SR
Opozičná strana SaS vyzýva na podporu návrhu ústavného zákona, ktorý predložila do Národnej rady SR.
Pellegrini: V niektorých momentoch som až zhrozený z toho, čo sa deje
Hlava štátu je podľa svojich slov niekedy zhrozená z toho, čo sa deje.
Prezident: Určite nie je istota, že zrušenie ÚOO podpíšem
Vládna koalícia nemá istotu, že prezident SR Peter Pellegrini podpíše zákon, ktorým zanikne Úrad na ochranu oznamovateľov a vznikne Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Harabin sa má opäť postaviť pred súd v kauze schvaľovania ruskej agresie
Bývalý predseda Najvyššieho súdu SR a exminister spravodlivosti Štefan H. sa má v kauze schvaľovania ruskej agresie na Ukrajine postaviť pred odvolací súd 13. januára 2026.