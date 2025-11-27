Harabin sa má opäť postaviť pred súd v kauze schvaľovania ruskej agresie
Bývalý predseda Najvyššieho súdu (NS) SR a exminister spravodlivosti Štefan H. sa má v kauze schvaľovania ruskej agresie na Ukrajine postaviť pred odvolací súd 13. januára 2026. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, zverejneného na webe NS SR.
Obžaloba bola podaná pre prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia a prečin schvaľovania trestného činu. Špecializovaný trestný súd v Pezinku koncom mája Štefana H. spod obžaloby oslobodil. Stíhaný skutok nebol podľa sudcu trestným činom. Prokurátor vtedy avizoval podanie odvolania.
Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu v júni 2023. Skutok sa týka vyjadrenia Štefana H. krátko po začiatku ruskej agresie na Ukrajine. Štefan H. podľa obžaloby na sociálnej sieti napísal, že by urobil to isté čo ruský prezident Vladimir Putin, pričom hovoril o pacifikácii nacistov. Obžalovaný trval od začiatku súdneho procesu na svojej nevine.
