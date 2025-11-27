  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 27.11.2025Meniny má Milan
Bratislava

Macron: Francúzsko zavedie dobrovoľnú vojenskú službu v trvaní desať mesiacov

  • DNES - 13:31
  • Paríž
Macron: Francúzsko zavedie dobrovoľnú vojenskú službu v trvaní desať mesiacov

Francúzsko od budúceho leta zavedie dobrovoľnú vojenskú službu v trvaní desať mesiacov, oznámil vo štvrtok prezident Emmanuel Macron. Výcvikový program bude pre dobrovoľníkov vo veku 18 a 19 rokov. Cieľom je posilniť francúzske ozbrojené sily a čeliť rastúcim hrozbám.

Nová národná vojenská služba sa má postupne zavádzať od budúceho leta,“ povedal Macron v prejave na vojenskej základni Varces vo francúzskych Alpách.

Dobrovoľníci budú slúžiť iba na francúzskej pevnine a v zámorských územiach, nie vo vojenských operáciách v zahraničí, povedal Macron. Francúzsko však neuvažuje o obnovení brannej povinnosti, ktorá sa v krajine skončila v roku 1996.

Cieľom najnovšieho kroku je posilniť obranu Francúzska, keďže vojenská agresia Ruska na Ukrajine vystavuje európsky kontinent „veľkému riziku“, povedal Macron.

Keď vyšlete signál slabosti Rusku ... bude pokračovať v postupe,“ povedal Macron v utorok pre rádio RTL. Podľa jeho slov sa Rusko rozhodlo opäť stať sa imperiálnou mocnosťou.

Francúzska armáda má v súčasnosti približne 200.000 aktívnych vojakov a viac ako 40.000 záložníkov, čo z nej robí druhú najväčšiu armádu v Európskej únii hneď za Poľskom. Francúzsko chce do roku 2030 zvýšiť počet záložníkov na 100.000.

Povinnú vojenskú službu má desať krajín EÚ: Rakúsko, Cyprus, Chorvátsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Lotyšsko, Litva a Švédsko, uvádza agentúra AP. Nórsko, ktoré nie je členom Únie, má povinnú vojenskú službu pre mužov aj ženy. Dĺžka vojenskej služby sa pohybuje od dvoch mesiacov v Chorvátsku až po 19 mesiacov v Nórsku.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Merkelová: Etablované nemecké strany sa musia vyhraniť voči AfD

Merkelová: Etablované nemecké strany sa musia vyhraniť voči AfD

DNES - 12:46Zahraničné

Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok vyzvala etablované nemecké politické strany, aby sa nenechali manipulovať Alternatívou pre Nemecko a namiesto toho formulovali a presadzovali svoju vlastnú politiku.

Čína pohrozila Japonsku, že bude musieť zaplatiť „bolestivú cenu“

Čína pohrozila Japonsku, že bude musieť zaplatiť „bolestivú cenu“

DNES - 11:55Zahraničné

Čínske ministerstvo obrany vo štvrtok pohrozilo Japonsku, že bude musieť zaplatiť „bolestivú cenu“, ak v súvislosti s Taiwanom prekročí stanovené línie.

Pellegrini: Slovensko a Portugalsko spája pohľad vpred a viera v inovácie

Pellegrini: Slovensko a Portugalsko spája pohľad vpred a viera v inovácie

DNES - 11:37Zahraničné

Slovensko a Portugalsko síce ležia na opačných koncoch Európy, no spája ich zmýšľanie upriamené na budúcnosť, viera v inovácie, vzdelanie a ľudský kapitál.

Rusko odsúdilo ôsmich ľudí na doživotie v kauze výbuchu na Krymskom moste

Rusko odsúdilo ôsmich ľudí na doživotie v kauze výbuchu na Krymskom moste

DNES - 10:46Zahraničné

Ruský vojenský súd vo štvrtok odsúdil na doživotie ôsmich obžalovaných v kauze výbuchu, ktorý 8. októbra 2022 poškodil Krymský most.

Vosveteit.sk
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovaťTvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Americká firma stavia „vesmírne delo“, ktoré môže vystreliť satelit až 23-krát rýchlejšie než zvuk a úplne zmeniť ceny štartovAmerická firma stavia „vesmírne delo“, ktoré môže vystreliť satelit až 23-krát rýchlejšie než zvuk a úplne zmeniť ceny štartov
Pochopíme, prečo vznikol na Zemi život? Nová štúdia drží v rukách významný kus skladačkyPochopíme, prečo vznikol na Zemi život? Nová štúdia drží v rukách významný kus skladačky
V zahraničí už roboti nahrádzajú ľudí v práci, a Slovensko táto vlna neminie. Ohrozené sú stotisíce pracovných miestV zahraničí už roboti nahrádzajú ľudí v práci, a Slovensko táto vlna neminie. Ohrozené sú stotisíce pracovných miest
Google potichu pripravuje revolúciu, ktorá zmení počítače. Aluminium OS môže otriasť celým trhom. Končí dominancia Windowsu?Google potichu pripravuje revolúciu, ktorá zmení počítače. Aluminium OS môže otriasť celým trhom. Končí dominancia Windowsu?
Čína sa vysmieva drahým hypersonickým zbraniam Západu! Našla spôsob, ako ich vyrábať oveľa lacnejšieČína sa vysmieva drahým hypersonickým zbraniam Západu! Našla spôsob, ako ich vyrábať oveľa lacnejšie
Asi budeme prepisovať učebnice o Marse, NASA našla dôkaz, ktorý popiera jeden z najväčších objavov desaťročiaAsi budeme prepisovať učebnice o Marse, NASA našla dôkaz, ktorý popiera jeden z najväčších objavov desaťročia
Ruskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mestoRuskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mesto
FBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen toFBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen to
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP