Macron: Francúzsko zavedie dobrovoľnú vojenskú službu v trvaní desať mesiacov
- DNES - 13:31
- Paríž
Francúzsko od budúceho leta zavedie dobrovoľnú vojenskú službu v trvaní desať mesiacov, oznámil vo štvrtok prezident Emmanuel Macron. Výcvikový program bude pre dobrovoľníkov vo veku 18 a 19 rokov. Cieľom je posilniť francúzske ozbrojené sily a čeliť rastúcim hrozbám.
„Nová národná vojenská služba sa má postupne zavádzať od budúceho leta,“ povedal Macron v prejave na vojenskej základni Varces vo francúzskych Alpách.
Dobrovoľníci budú slúžiť iba na francúzskej pevnine a v zámorských územiach, nie vo vojenských operáciách v zahraničí, povedal Macron. Francúzsko však neuvažuje o obnovení brannej povinnosti, ktorá sa v krajine skončila v roku 1996.
Cieľom najnovšieho kroku je posilniť obranu Francúzska, keďže vojenská agresia Ruska na Ukrajine vystavuje európsky kontinent „veľkému riziku“, povedal Macron.
„Keď vyšlete signál slabosti Rusku ... bude pokračovať v postupe,“ povedal Macron v utorok pre rádio RTL. Podľa jeho slov sa Rusko rozhodlo opäť stať sa imperiálnou mocnosťou.
Francúzska armáda má v súčasnosti približne 200.000 aktívnych vojakov a viac ako 40.000 záložníkov, čo z nej robí druhú najväčšiu armádu v Európskej únii hneď za Poľskom. Francúzsko chce do roku 2030 zvýšiť počet záložníkov na 100.000.
Povinnú vojenskú službu má desať krajín EÚ: Rakúsko, Cyprus, Chorvátsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Lotyšsko, Litva a Švédsko, uvádza agentúra AP. Nórsko, ktoré nie je členom Únie, má povinnú vojenskú službu pre mužov aj ženy. Dĺžka vojenskej služby sa pohybuje od dvoch mesiacov v Chorvátsku až po 19 mesiacov v Nórsku.
Merkelová: Etablované nemecké strany sa musia vyhraniť voči AfD
Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok vyzvala etablované nemecké politické strany, aby sa nenechali manipulovať Alternatívou pre Nemecko a namiesto toho formulovali a presadzovali svoju vlastnú politiku.
Čína pohrozila Japonsku, že bude musieť zaplatiť „bolestivú cenu“
Čínske ministerstvo obrany vo štvrtok pohrozilo Japonsku, že bude musieť zaplatiť „bolestivú cenu“, ak v súvislosti s Taiwanom prekročí stanovené línie.
Pellegrini: Slovensko a Portugalsko spája pohľad vpred a viera v inovácie
Slovensko a Portugalsko síce ležia na opačných koncoch Európy, no spája ich zmýšľanie upriamené na budúcnosť, viera v inovácie, vzdelanie a ľudský kapitál.
Rusko odsúdilo ôsmich ľudí na doživotie v kauze výbuchu na Krymskom moste
Ruský vojenský súd vo štvrtok odsúdil na doživotie ôsmich obžalovaných v kauze výbuchu, ktorý 8. októbra 2022 poškodil Krymský most.