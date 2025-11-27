Merkelová: Etablované nemecké strany sa musia vyhraniť voči AfD
- DNES - 12:46
- Berlín
Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok vyzvala etablované nemecké politické strany, aby sa nenechali manipulovať Alternatívou pre Nemecko (AfD) a namiesto toho formulovali a presadzovali svoju vlastnú politiku.
Povedala to v rozhovore pre verejnoprávny televízny kanál Phoenix, píše agentúra DPA.
Merkelová pôsobila ako kancelárka v rokoch 2005 až 2021 a odvtedy sa do verejnej diskusie zapája pomerne zriedkavo.
V rozhovore povedala tiež, že by nemohla spolupracovať so stranami, ktoré sú proti Európskej únii, majú úplne iný vzťah k Rusku než ona a neobhajujú liberálnu demokraciu.
„Hľadanie väčšiny s AfD je vylúčené už na základe toho, ako sa definuje,“ povedala Merkelová. Svoje poznámky adresovala stredoľavým Sociálnym demokratom (SPD) aj kresťanskodemokratickej aliancii CDU/CSU, ktorú kedysi viedla.
AfD je najsilnejšou nemeckou opozičnou stranou a nedávne prieskumy verejnej mienky ju umiestňujú na rovnakú úroveň ako CDU/CSU alebo dokonca pred ňu.
Merkelová uviedla, že nikdy neobviňovala pobaltské štáty a Poľsko zo spoluzodpovednosti za vypuknutie vojny na Ukrajine, pretože zablokovali formát dialógu s Ruskom, ktorý navrhla v roku 2021. Išlo vraj o nesprávnu interpretáciu toho, čo povedala. „Všetci sme zlyhali, všetci - ja, všetci sme zlyhali v tom, aby sme zabránili tejto vojne,“ uviedla.
Naposledy sa verejne vyjadrila k politickým otázkam v januári počas kampane pred parlamentnými voľbami, keď kritizovala šéfa CDU Friedricha Merza za schválenie návrhu na obmedzenie migrácie s podporou AfD.
