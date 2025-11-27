  • Články
Štvrtok, 27.11.2025Meniny má Milan
Bratislava

Pred rodinným domom v Martine došlo k explózii, zasahuje tam polícia

  • DNES - 12:40
  • Martin
Pred rodinným domom v Martine došlo k explózii.

Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková s tým, že na mieste zasahuje polícia. Aký predmet vybuchol nateraz nie je podľa nej známe.

Vzhľadom na aktuálne vykonávanie potrebných úkonov nie je nateraz možné poskytnúť bližšie informácie,“ uviedla Šefčíková.

Podľa informácií televízie TA3 mal niekto v noci umiestniť bombu pred rodinný dom bratislavského podnikateľa, ktorý žije v Martine. V čase výbuchu sa v dome nemal nikto nenachádzať.

Zdroj: Info.sk, TASR
