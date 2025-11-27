  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 27.11.2025Meniny má Milan
Bratislava

Čína pohrozila Japonsku, že bude musieť zaplatiť „bolestivú cenu“

  • DNES - 11:55
  • Peking
Čína pohrozila Japonsku, že bude musieť zaplatiť „bolestivú cenu“

Čínske ministerstvo obrany vo štvrtok pohrozilo Japonsku, že bude musieť zaplatiť „bolestivú cenu“, ak v súvislosti s Taiwanom prekročí stanovené línie.

Ide o reakciu na japonské plány rozmiestniť rakety na ostrove Jonaguni asi 100 kilometrov od taiwanského pobrežia.

Ľudová oslobodzovacia armáda (Číny) má silné kapacity a spoľahlivé prostriedky na porazenie akéhokoľvek invázneho nepriateľa. Ak sa japonská strana odváži prekročiť čiaru čo i len o pol kroka, privodí si problémy a zaplatí bolestivú cenu,“ povedal hovorca ministerstva Ťiang Pin.

Tieto vyjadrenia prišli uprostred najhoršej diplomatickej krízy medzi týmito dvoma krajinami v posledných rokoch. Japonská premiérka Sanae Takaičiová tento mesiac vyhlásila, že hypotetický čínsky útok na Taiwan by mohol vyvolať vojenskú odpoveď Tokia.

Japonský minister obrany Šindžiró Koizumi v nedeľu uviedol, že plány na rozmiestnenie rakiet zem-vzduch stredného doletu na vojenskej základni na Jonaguni „neustále napredujú“. Japonský ostrov leží asi 110 km východne od Taiwanu.

Čínske ministerstvo obrany „riešenie taiwanskej otázky“ označilo za čínsku záležitosť, ktorá nemá nič spoločné s Japonskom, ktoré ovládalo Taiwan od roku 1895 až do konca druhej svetovej vojny v roku 1945.

Japonsko sa nielenže hlboko nezamyslelo nad svojimi závažnými zločinmi agresie a koloniálnej vlády na Taiwane, ale namiesto toho ... sa zaoberá ilúziou vojenskej intervencie v Taiwanskom prielive,“ povedal hovorca Ťiang Pin na pravidelnom brífingu.

Taiwanská vláda odmieta územné nároky Pekingu s tým, že iba obyvatelia ostrova môžu rozhodovať o svojej budúcnosti. Taiwanský prezident Laj Čching-te tento týždeň predstavil plány na vynaloženie dodatočných 40 miliárd dolárov na obranu v nasledujúcich ôsmich rokoch.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pellegrini: Slovensko a Portugalsko spája pohľad vpred a viera v inovácie

Pellegrini: Slovensko a Portugalsko spája pohľad vpred a viera v inovácie

DNES - 11:37Zahraničné

Slovensko a Portugalsko síce ležia na opačných koncoch Európy, no spája ich zmýšľanie upriamené na budúcnosť, viera v inovácie, vzdelanie a ľudský kapitál.

Rusko odsúdilo ôsmich ľudí na doživotie v kauze výbuchu na Krymskom moste

Rusko odsúdilo ôsmich ľudí na doživotie v kauze výbuchu na Krymskom moste

DNES - 10:46Zahraničné

Ruský vojenský súd vo štvrtok odsúdil na doživotie ôsmich obžalovaných v kauze výbuchu, ktorý 8. októbra 2022 poškodil Krymský most.

V Prahe došlo k masívnemu úniku plynu, zasahujú hasiči aj polícia

V Prahe došlo k masívnemu úniku plynu, zasahujú hasiči aj polícia

DNES - 10:42Zahraničné

V pražskej štvrti Nusle došlo vo štvrtok ráno k masívnemu úniku plynu. Na mieste zasahovali všetky zložky integrovaného záchranného systému.

V Číne zrazil vlak robotníkov na železnici, zahynulo 11 ľudí

V Číne zrazil vlak robotníkov na železnici, zahynulo 11 ľudí

DNES - 7:34Zahraničné

Jedenásť robotníkov zahynulo na železnici vo štvrtok po tom, čo ich zrazil vlak na stanici Luoyang Town v meste Kchun-ming v provincii Jün-nan na juhozápade Číny.

Vosveteit.sk
Pochopíme, prečo vznikol na Zemi život? Nová štúdia drží v rukách významný kus skladačkyPochopíme, prečo vznikol na Zemi život? Nová štúdia drží v rukách významný kus skladačky
V zahraničí už roboti nahrádzajú ľudí v práci, a Slovensko táto vlna neminie. Ohrozené sú stotisíce pracovných miestV zahraničí už roboti nahrádzajú ľudí v práci, a Slovensko táto vlna neminie. Ohrozené sú stotisíce pracovných miest
Google potichu pripravuje revolúciu, ktorá zmení počítače. Aluminium OS môže otriasť celým trhom. Končí dominancia Windowsu?Google potichu pripravuje revolúciu, ktorá zmení počítače. Aluminium OS môže otriasť celým trhom. Končí dominancia Windowsu?
Čína sa vysmieva drahým hypersonickým zbraniam Západu! Našla spôsob, ako ich vyrábať oveľa lacnejšieČína sa vysmieva drahým hypersonickým zbraniam Západu! Našla spôsob, ako ich vyrábať oveľa lacnejšie
Asi budeme prepisovať učebnice o Marse, NASA našla dôkaz, ktorý popiera jeden z najväčších objavov desaťročiaAsi budeme prepisovať učebnice o Marse, NASA našla dôkaz, ktorý popiera jeden z najväčších objavov desaťročia
Ruskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mestoRuskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mesto
FBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen toFBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen to
Tvoj Android sa vekom spomaľuje a ani netušíš, prečo. Toto je hlavný dôvod, ktorý väčšina ľudí prehliadaTvoj Android sa vekom spomaľuje a ani netušíš, prečo. Toto je hlavný dôvod, ktorý väčšina ľudí prehliada
Raz za generácie: Českí vedci našli organizmus z novej vetvy životaRaz za generácie: Českí vedci našli organizmus z novej vetvy života
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP