Štvrtok, 27.11.2025
Bratislava

Pellegrini: Slovensko a Portugalsko spája pohľad vpred a viera v inovácie

  • DNES - 11:37
  • Lisabon
Pellegrini: Slovensko a Portugalsko spája pohľad vpred a viera v inovácie

Slovensko a Portugalsko síce ležia na opačných koncoch Európy, no spája ich zmýšľanie upriamené na budúcnosť, viera v inovácie, vzdelanie a ľudský kapitál.

Vyhlásil to vo štvrtok prezident SR Peter Pellegrini na Slovensko-portugalskom podnikateľskom fóre v Lisabone, ktoré otvoril spolu so svojím portugalským náprotivkom Marcelom Rebelo de Sousom. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.

Fórum v priestoroch Unicorn Factory Lisboa sa koná pri príležitosti štátnej návštevy slovenského prezidenta v Portugalsku. Tá podľa slov Pellegriniho potvrdzuje výborné vzťahy a rozvíjajúce sa partnerstvo medzi obomi krajinami a zároveň predstavuje míľnik v ich hospodárskej a inovačnej spolupráci, ktorá je založená na vzájomnej úcte, spoločných hodnotách a spoločnej európskej vízii.

Pellegrini vo svojom príhovore uviedol, že na fóre sa stretli zástupcovia približne 20 spoločností a inštitúcií, ktoré pôsobia v oblasti energetiky, informačných technológií a tzv. inteligentných miest. Prítomní sú aj ich portugalskí partneri z verejného a súkromného sektora.

Slovensko a Portugalsko síce ležia na opačných koncoch nášho kontinentu, no spája nás pohľad upriamený na budúcnosť, viera v inovácie, vzdelanie a ľudský potenciál. Obe naše krajiny vedia, že budúcnosť patrí tým, ktorí sú pripravení prispôsobiť sa, objavovať a spolupracovať,“ vyhlásil Pellegrini v príhovore v anglickom jazyku.

Zároveň vyzval obe krajiny a zúčastnené spoločnosti, aby udalosť využili nielen na uzatváranie obchodov, ale aj na vzájomnú inšpiráciu a na budovanie konkurencieschopnejšej a odolnejšej Európy. Existuje podľa neho príležitosť spoločne „budovať mosty inovácií medzi Atlantikom a srdcom Európy“.

Počas fóra boli za účasti prezidentov podpísané dohody medzi Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky a portugalskou bankou Banco Portugues de Fomento a slovenskou spoločnosťou Nexineo a portugalskou firmou Beltrao Coelho. V stredu tiež podpísali ministri zdravotníctva SR a Portugalska, Kamil Šaško a Ana Paula Martinsová, memorandá o spoločnom obstarávaní a inováciách v zdravotníctve. Tieto memorandá podľa Pellegriniho predstavujú záväzok spolupracovať, vymieňať si nápady a osvedčené postupy.

Som presvedčený, že naše obchodné a investičné väzby budú aj naďalej rásť nad rámec súčasnej úrovne 850 miliónov eur. Máme priestor urobiť viac – rozšíriť spoluprácu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, inteligentnej mobility, kybernetickej bezpečnosti a digitálnej ekonomiky,“ dodal prezident SR.

Hlava štátu na záver cesty do Portugalska navštívi spolu s ministrom Šaškom Champalimaudovu nadáciu v Lisabone. Ide o súkromné vedecké a klinické centrum, ktoré sa špecializuje na výskum a liečbu nádorových ochorení. Združuje viac než 600 odborníkov a zameriava sa na personalizovanú medicínu s dôrazom na hodnotenie zdravotného rizika pre jednotlivca, včasnú diagnostiku a individuálnu liečbu.

Zdroj: Info.sk, TASR
