Vodičovi kamiónu namerali v Leviciach 2,23 promile alkoholu

  • DNES - 11:24
  • Levice
Vodičovi kamiónu namerali v Leviciach 2,23 promile alkoholu

Dopravní policajti z Levíc v ranných hodinách zastavili vodiča kamiónu, ktorému počas kontroly namerali viac ako dve promile alkoholu.

Vodiča nákladného vozidla kontrolovali na Koháryho ulici v Leviciach, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Dychovou skúškou 49-ročnému vodičovi namerali hodnotu 2,23 promile alkoholu. Policajti muža obmedzili na osobnej slobode, zadržali mu vodičský preukaz a umiestnili ho do cely predbežného zadržania. Vyšetrovateľ ho obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Za tento skutok hrozí trest odňatia slobody dva až päť rokov, skonštatovala polícia.

Zdroj: Info.sk, TASR
