Vodičovi kamiónu namerali v Leviciach 2,23 promile alkoholu
Dopravní policajti z Levíc v ranných hodinách zastavili vodiča kamiónu, ktorému počas kontroly namerali viac ako dve promile alkoholu.
Vodiča nákladného vozidla kontrolovali na Koháryho ulici v Leviciach, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Dychovou skúškou 49-ročnému vodičovi namerali hodnotu 2,23 promile alkoholu. Policajti muža obmedzili na osobnej slobode, zadržali mu vodičský preukaz a umiestnili ho do cely predbežného zadržania. Vyšetrovateľ ho obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Za tento skutok hrozí trest odňatia slobody dva až päť rokov, skonštatovala polícia.
Autobus košickej MHD dostal šmyk, skončil mimo cesty
Autobus košickej mestskej hromadnej dopravy skončil vo štvrtok ráno mimo cesty. Podľa prvotných informácií jedna osoba utrpela ľahké zranenia.
Raši: Otváranie témy Benešových dekrétov považujem za závažné riziko
Predseda parlamentu Richard Raši považuje otváranie témy Benešových dekrétov za závažné riziko.
Danko rešpektuje rozhodnutie premiéra v prípade Lajčáka, na ÚV ale nepôjde
Predseda koaličnej SNS Andrej Danko rešpektuje rozhodnutie premiéra Roberta Fica ponechať si bývalého ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka v zbore svojich poradcov.
V slovenskej škole našli podozrivú nádobu, niesla odkaz Zelenskému
Na miesto privolali pyrotechnikov aj kriminalistov.