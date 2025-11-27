Rusko odsúdilo ôsmich ľudí na doživotie v kauze výbuchu na Krymskom moste
- DNES - 10:46
- Rostov nad Donom
Ruský vojenský súd vo štvrtok odsúdil na doživotie ôsmich obžalovaných v kauze výbuchu, ktorý 8. októbra 2022 poškodil Krymský most. K útoku sa neskôr prihlásili ukrajinské tajné služby.
„Obžalovaní boli uznaní za vinných a odsúdení na doživotie,“ uviedol vojenský súd v meste Rostov nad Donom na sociálnej sieti Telegram.
Výbuch nálože nastraženej v prechádzajúcom nákladnom aute zabil piatich ľudí vrátane vodiča a pasažierov okoloidúceho vozidla. Vážne poškodil niekoľko mostných polí vrátane železničnej trate a narušil kľúčovú zásobovaciu trasu pre ruské sily bojujúce na Ukrajine. K výbuchu došlo deň po 70. narodeninách prezidenta Vladimira Putina.
Ruské štátne zastupiteľstvo v obžalobe navrhlo súdu koncom októbra pre všetkých obvinených doživotný trest odňatia slobody. Vyšetrovatelia označili za organizátora útoku šéfa Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU) Vasyla Maľuka, ktorý v auguste 2023 verejne prevzal zodpovednosť za túto operáciu. Odsúdenci svoju vinu popierali.
Most je pre Rusko dôležitý pri zásobovaní Krymu a vojenských jednotiek pri invázii v južnej časti Ukrajiny. V mnohých ohľadoch je symbolom ruskej anexie Krymu z roku 2014. Jeho postavením sa Kremeľ snažil ukázať, že Rusko a Krym sú navždy spojené, napísala stanica BBC.
S dĺžkou 19 kilometrov ide o najdlhší most v Európe, ktorý ruské médiá pri otvorení v roku 2018 vyzdvihovali ako „stavbu storočia“. Ruskí predstavitelia opakovane vyhlásili, že je dobre chránený pred všetkými možnými hrozbami, a to zo vzduchu, zeme alebo mora.
Čína pohrozila Japonsku, že bude musieť zaplatiť „bolestivú cenu“
Čínske ministerstvo obrany vo štvrtok pohrozilo Japonsku, že bude musieť zaplatiť „bolestivú cenu“, ak v súvislosti s Taiwanom prekročí stanovené línie.
Pellegrini: Slovensko a Portugalsko spája pohľad vpred a viera v inovácie
Slovensko a Portugalsko síce ležia na opačných koncoch Európy, no spája ich zmýšľanie upriamené na budúcnosť, viera v inovácie, vzdelanie a ľudský kapitál.
V Prahe došlo k masívnemu úniku plynu, zasahujú hasiči aj polícia
V pražskej štvrti Nusle došlo vo štvrtok ráno k masívnemu úniku plynu. Na mieste zasahovali všetky zložky integrovaného záchranného systému.
V Číne zrazil vlak robotníkov na železnici, zahynulo 11 ľudí
Jedenásť robotníkov zahynulo na železnici vo štvrtok po tom, čo ich zrazil vlak na stanici Luoyang Town v meste Kchun-ming v provincii Jün-nan na juhozápade Číny.