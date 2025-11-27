V Prahe došlo k masívnemu úniku plynu, zasahujú hasiči aj polícia
- DNES - 10:42
- Praha
V pražskej štvrti Nusle došlo vo štvrtok ráno k masívnemu úniku plynu. Na mieste zasahovali všetky zložky integrovaného záchranného systému.
Ľudia z okolitých budov sa evakuovali, zastavená bola všetka doprava vrátane MHD. Únik sa asi po hodine podarilo zastaviť. Na sociálnej sieti X to uviedli pražskí hasiči, informuje spravodajkyňa TASR.
Incident sa stal pri výkopových prácach. Podľa hovorcu pražských hasičov Vojtěcha Rotschedla bola na mieste nameraná koncentrácia plynu na dolnej hranici výbušnosti. Hasiči koncentráciu plynu merali aj v okolitých budovách. Na sieti X uviedli, že z bezpečnostných dôvodov bola nariadená evakuácia okolitých budov.
Na mieste bola tiež polícia. „Zasahujeme pri masívnom úniku plynu pri výkopových prácach na Jaromírovej ulici v Prahe 4. Ulica je uzavretá pre akúkoľvek dopravu vrátane električkovej. Obmedzenie pravdepodobne potrvá niekoľko hodín,“ uviedla ráno na sieti X. Polícia nakoniec asi po hodine informovala, že doprava je už obnovená. Podľa záchranárov sa nikomu nič nestalo.
Rusko odsúdilo ôsmich ľudí na doživotie v kauze výbuchu na Krymskom moste
Ruský vojenský súd vo štvrtok odsúdil na doživotie ôsmich obžalovaných v kauze výbuchu, ktorý 8. októbra 2022 poškodil Krymský most.
V Číne zrazil vlak robotníkov na železnici, zahynulo 11 ľudí
Jedenásť robotníkov zahynulo na železnici vo štvrtok po tom, čo ich zrazil vlak na stanici Luoyang Town v meste Kchun-ming v provincii Jün-nan na juhozápade Číny.
Trump označil streľbu na členov Národnej gardy vo Washingtone za akt teroru
Americký prezident Donald Trump označil vo štvrtok streľbu na príslušníkov Národnej gardy USA neďaleko Bieleho domu vo Washingtone za „akt teroru“.
Hongkong: Po ničivom požiari zadržali tri osoby, počet obetí stúpol na 44
Úrady v Hongkongu zadržali v stredu troch ľudí pre podozrenia zo zabitia z nedbanlivosti v súvislosti s rozsiahlym požiarom, ktorý pohltil bytový komplex v mestskej štvrti Tchaj Po, uviedla tamošia polícia.