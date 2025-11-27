Autobus košickej MHD dostal šmyk, skončil mimo cesty
Autobus košickej mestskej hromadnej dopravy (MHD) skončil vo štvrtok ráno mimo cesty. Podľa prvotných informácií jedna osoba utrpela ľahké zranenia.
Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
Autobus linky č. 55 išiel po Hlinkovej ulici smerom na sídlisko Dargovských hrdinov. „Vodič na namrznutej vozovke dostal šmyk, prešiel cez protismer a následne dole svahom,“ spresnila.
Košická krajská polícia na sociálnej sieti dodáva, že na mieste zasahujú záchranné zložky. Premávku usmerňujú policajti.
Zároveň upozorňuje, že úseky v meste sú miestami namrznuté a znížená adhézia môže spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom.
Raši: Otváranie témy Benešových dekrétov považujem za závažné riziko
Predseda parlamentu Richard Raši považuje otváranie témy Benešových dekrétov za závažné riziko.
Danko rešpektuje rozhodnutie premiéra v prípade Lajčáka, na ÚV ale nepôjde
Predseda koaličnej SNS Andrej Danko rešpektuje rozhodnutie premiéra Roberta Fica ponechať si bývalého ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka v zbore svojich poradcov.
V slovenskej škole našli podozrivú nádobu, niesla odkaz Zelenskému
Na miesto privolali pyrotechnikov aj kriminalistov.
Pre čelnú zrážku obmedzili premávku, na mieste sú policajti
Polícia zisťuje príčiny dopravnej nehody, premávka je obmedzená.