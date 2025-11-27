V Číne zrazil vlak robotníkov na železnici, zahynulo 11 ľudí
- DNES - 7:34
- Peking
Jedenásť robotníkov zahynulo na železnici vo štvrtok po tom, čo ich zrazil vlak na stanici Luoyang Town v meste Kchun-ming v provincii Jün-nan na juhozápade Číny. Informovali o tom miestne železničné úrady, píše agentúra AFP.
Vlak, ktorý sa používal na „testovanie seizmických zariadení“, narazil do robotníkov v skorých ranných hodinách. Okrem jedenástich pracovníkov, ktorí prišli o život, si nehoda vyžiadala aj dvoch zranených, uviedol vo svojom vyhlásení miestny železničný úrad.
„Vlak prechádzal zákrutou na stanici Kchun-ming Luoyang Town bežným spôsobom, keď došlo ku kolízii s robotníkmi, ktorí vošli do priestoru koľajiska,“ dodal úrad s tým, že príčina nehody je predmetom vyšetrovania.
Vo štvrtok napoludnie bola premávka obnovená a fungovala v normálnom režime, pričom zranených ošetrovali zdravotníci, uviedol úrad.
Pracovné nehody sú v Číne pomerne bežné z dôvodu nejasných predpisov a nedostatočných bezpečnostných noriem.
