  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 27.11.2025Meniny má Milan
Bratislava

ESA: NASA potvrdila svoju podporu európskemu projektu na Marse

  • DNES - 7:27
  • Brémy
ESA: NASA potvrdila svoju podporu európskemu projektu na Marse

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) potvrdil, že poskytne podporu európskemu projektu prieskumného robotického vozidla (rovera) Rosalind Franklin, ktorého štart je po niekoľkých odkladoch naplánovaný na rok 2028. V stredu o tom informovala Európska vesmírna agentúra (ESA), píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Misia je však závislá od viacerých komponentov americkej vesmírnej agentúry NASA, ktorú prezident USA Donald Trump od svojho návratu do Bieleho domu v januári podrobil drastickým rozpočtovým škrtom.

Generálny riaditeľ ESA Josef Aschbacher v stredu uviedol, že dostal „list od vedenia NASA, v ktorom potvrdzuje podporu“ misii.

Je to dobrá správa,“ povedal Aschbacher na okraji zasadnutia ministerskej rady ESA, ktoré sa tento týždeň koná v nemeckých Brémach.

Misia mala pôvodne odštartovať v roku 2020, no následne ju z niekoľkých dôvodov opakovane odložili. V roku 2022 ju pozastavili po tom, ako ESA ukončila spoluprácu s Ruskom – hlavným partnerom agentúry pre túto misiu – v dôsledku invázie Moskvy na Ukrajinu. ESA sa následne obrátila na Spojené štáty.

Aschbacher uviedol, že NASA prispeje tromi prvkami misie: nosnou raketou, rádioizotopovým ohrievačom a brzdným motorom. NASA taktiež poskytne „prístroj na analýzu stôp možného života na Marse“, dodal šéf ESA.

Rover, ktorý je pomenovaný po britskej vedkyni Rosalind Franklinovej, by mal pristáť na povrchu Marsu v roku 2030. Ide o vôbec prvé vozidlo, ktoré bude na červenej planéte údajne schopné vŕtať až dva metre pod povrch, kde bude hľadať stopy života.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ľudský mozog prechádza 5 fázami, tvrdia vedci. V ktorej sa nachádza ten váš?

Ľudský mozog prechádza 5 fázami, tvrdia vedci. V ktorej sa nachádza ten váš?

DNES - 7:07Veda

K prelomovým zmenám v mozgu dochádza v štyroch konkrétnych vekoch. Ktorý z nich ste prekonali vy?

Štart rakety New Glenn spoločnosti Blue Origin odložili pre zlé počasie

Štart rakety New Glenn spoločnosti Blue Origin odložili pre zlé počasie

8:15 10.11.2025Veda

Americká spoločnosť Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa v nedeľu pre nepriaznivé počasie odložila štart rakety New Glenn.

Na čínsku vesmírnu stanicu Tchien-kung dorazila nová posádka

Na čínsku vesmírnu stanicu Tchien-kung dorazila nová posádka

5:57 01.11.2025Veda

Z kozmodrómu Ťiou-čchüan odštartovala v piatok o 23.44 h miestneho času nosná raketa Dlhý pochod 2F, ktorá vyniesla do vesmíru loď Šen-čou 21 s novou trojčlennou posádkou pre vesmírnu stanicu Tchien-kung.

Muskova xAI spustila projekt Grokipédia, rivala „ľavicovej“ Wikipédie

Muskova xAI spustila projekt Grokipédia, rivala „ľavicovej“ Wikipédie

10:35 28.10.2025Veda

Spoločnosť xAI miliardára Elona Muska v pondelok spustila dlho očakávaný projekt Grokipédia - rivala populárnej internetovej encyklopédie Wikipédia.

Vosveteit.sk
Google potichu pripravuje revolúciu, ktorá zmení počítače. Aluminium OS môže otriasť celým trhom. Končí dominancia Windowsu?Google potichu pripravuje revolúciu, ktorá zmení počítače. Aluminium OS môže otriasť celým trhom. Končí dominancia Windowsu?
Čína sa vysmieva drahým hypersonickým zbraniam Západu! Našla spôsob, ako ich vyrábať oveľa lacnejšieČína sa vysmieva drahým hypersonickým zbraniam Západu! Našla spôsob, ako ich vyrábať oveľa lacnejšie
Asi budeme prepisovať učebnice o Marse, NASA našla dôkaz, ktorý popiera jeden z najväčších objavov desaťročiaAsi budeme prepisovať učebnice o Marse, NASA našla dôkaz, ktorý popiera jeden z najväčších objavov desaťročia
Ruskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mestoRuskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mesto
FBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen toFBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen to
Tvoj Android sa vekom spomaľuje a ani netušíš, prečo. Toto je hlavný dôvod, ktorý väčšina ľudí prehliadaTvoj Android sa vekom spomaľuje a ani netušíš, prečo. Toto je hlavný dôvod, ktorý väčšina ľudí prehliada
Raz za generácie: Českí vedci našli organizmus z novej vetvy životaRaz za generácie: Českí vedci našli organizmus z novej vetvy života
Stranger Things sa vracia na Netflix temnejšie než kedykoľvek predtým, Hawkins čaká najväčší otras od zmiznutia WillaStranger Things sa vracia na Netflix temnejšie než kedykoľvek predtým, Hawkins čaká najväčší otras od zmiznutia Willa
Tisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na SlovenskuTisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na Slovensku
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP