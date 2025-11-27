ESA: NASA potvrdila svoju podporu európskemu projektu na Marse
Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) potvrdil, že poskytne podporu európskemu projektu prieskumného robotického vozidla (rovera) Rosalind Franklin, ktorého štart je po niekoľkých odkladoch naplánovaný na rok 2028. V stredu o tom informovala Európska vesmírna agentúra (ESA), píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Misia je však závislá od viacerých komponentov americkej vesmírnej agentúry NASA, ktorú prezident USA Donald Trump od svojho návratu do Bieleho domu v januári podrobil drastickým rozpočtovým škrtom.
Generálny riaditeľ ESA Josef Aschbacher v stredu uviedol, že dostal „list od vedenia NASA, v ktorom potvrdzuje podporu“ misii.
„Je to dobrá správa,“ povedal Aschbacher na okraji zasadnutia ministerskej rady ESA, ktoré sa tento týždeň koná v nemeckých Brémach.
Misia mala pôvodne odštartovať v roku 2020, no následne ju z niekoľkých dôvodov opakovane odložili. V roku 2022 ju pozastavili po tom, ako ESA ukončila spoluprácu s Ruskom – hlavným partnerom agentúry pre túto misiu – v dôsledku invázie Moskvy na Ukrajinu. ESA sa následne obrátila na Spojené štáty.
Aschbacher uviedol, že NASA prispeje tromi prvkami misie: nosnou raketou, rádioizotopovým ohrievačom a brzdným motorom. NASA taktiež poskytne „prístroj na analýzu stôp možného života na Marse“, dodal šéf ESA.
Rover, ktorý je pomenovaný po britskej vedkyni Rosalind Franklinovej, by mal pristáť na povrchu Marsu v roku 2030. Ide o vôbec prvé vozidlo, ktoré bude na červenej planéte údajne schopné vŕtať až dva metre pod povrch, kde bude hľadať stopy života.
