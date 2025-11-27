Dnes je Deň vďakyvzdania, každoročne naň nadväzuje Čierny piatok
Štvrtý novembrový štvrtok patrí v USA k najpríjemnejším fázam roka a má aj globálny rozmer.
Dnes si americké rodiny zasadnú k pečenému moriakovi, zemiakovej kaši, brusnicovej omáčke, tekvicovému koláču a ďalším dobrotám. V krajine sa populárny Deň vďakyvzdania (Thanksgiving Day) ako národný sviatok vo štvrtkovom termíne slávi od 40. rokov minulého storočia.
Na túto udalosť nadväzuje Čierny piatok (Black Friday). Začiatok predvianočnej nákupnej horúčky v podobných formátoch zachvátil aj iné časti sveta, nevynímajúc Európu. Väčšina obchodov, na čele s reťazcami, ponúka vysokopercentné výpredaje. V USA tento deň nie je oficiálny sviatok, ale veľká časť štátov má tzv. „Deň po Dni vďakyvzdania“, garantujúci voľno štátnym zamestnancom. Pristupujú k tomu aj súkromné firmy v rámci benefitov, inde si berú dovolenky na predĺžený víkend. Okrem nákupov sa v týchto dňoch realizujú rodinné návštevy a výlety. Hromadná doprava funguje tiež sviatočne, naopak osobné automobily sa ocitajú v kolónach.
K sviatku vďakyvzdania tradične patrí aj šport, predovšetkým americký futbal. Ale aj v Európe zbystria fanúšikovia pozornosť, na druhý deň sa hrá NHL veľmi skoro popoludní, keďže veľmi veľa ľudí v USA nejde do zamestnania. Zápasy sa tým pádom dajú na starom kontinente pozerať večer, čo štandardne býva iba cez víkendy. V deň po vďakyvzdaní je však ponuka oveľa širšia, tento rok je to 12 zápasov s úvodným buly pred polnocou SEČ a o 18.00, resp. 22.00 sa začínajú zápasy s Erikom Černákom, Šimonom Nemcom, Jurajom Slafkovským a Daliborom Dvorským, o 23.00 by mal nastúpiť Martin Fehérváry.
História Dňa vďakyvzdania je bohatá a datuje sa do prvej polovice 17. storočia. V roku 1620 priplávala k brehom Severnej Ameriky loď aj s viac ako stovkou anglických náboženských vysťahovalcov. Odmietali učenie oficiálnej anglikánskej cirkvi a dohodli sa na zmluve svojho budúceho spoločenstva, ktoré chceli vybudovať na princípoch puritánskej viery. Zmluva deklarovala rovnosť všetkých pred zákonom, ale aj dobrovoľné podriadenie sa spoločenstvu a podpísali ju zástupcovia všetkých rodín z lode.
O niekoľko mesiacov prisťahovalcov takmer vyhubila extrémna zima, zhruba polovicu z nich zachránili domorodí Indiáni, ktorí im pomohli aj s ďalším životom, predovšetkým s pestovaním kukurice. Na jeseň 1621 prišli prvé plody ich driny a slávnosť úrody sa považuje za historicky prvý Deň vďakyvzdania, vtedy ešte bez tohto názvu.
Tradícia vzdávania vďaky sa udržiavala, no dlho nemala charakter národného sviatku. Prvý americký prezident George Washington vyhlásil na posledný novembrový deň roku 1789 Národný deň vďaky a modlitby. Ako Deň vďakyvzdania vyhlásil za oficiálny národný sviatok v roku 1863 prezident Abraham Lincoln.
V roku 1939 Franklin D. Roosevelt stanovil Deň vďakyvzdania z pevne na štvrtý štvrtok. Bolo to ešte v dozvukoch hospodárskej krízy, prezident mal zámer vytvoriť viac dní na nakupovanie pred Vianocami a podporiť ekonomiku. V roku 1941 Kongres na Rooseveltov podnet ustanovil Thanksgiving Day ako federálny sviatok USA na štvrtý novembrový štvrtok a nákupný ošiaľ Black Friday sa rozvinul do dnešnej podoby.
Prezidenti sú v centre pozornosti aj v modernej ére. Stalo sa tradíciou, že hlava krajiny (aj niektorí guvernéri) každoročne „omilostí" jedného až dvoch moriakov. Tí tak prežijú masové zabíjanie, keďže hojná hostina sa stala tradičnou súčasťou tohto sviatku a viac ako 90 % Američanov si v tento deň dopraje pečeného moriaka. Nebolo to však vždy takto, kedysi vyšiel moriak na vzácnu a drahú pochúťku.
Pre väčšiu časť obyvateľov USA sa sviatok vďakyvzdania spája práve s rodinným stolom, na ktorom sa slávnostným spôsobom podávajú pokrmy. Nejde len o pôžitkárstvo, na večeru sa schádza širší okruh blízkych a niekedy pozývajú aj priateľov, ktorí sa nemajú ku komu pridať. Takto strávia spoločné chvíle často po dlhom čase.
Pre mnohých sviatok zostal tiež spôsobom, ako vyjadriť vďačnosť za úrodu, za rodinu, zdravie, či šťastné okolnosti života. Ďalšie bežné tradície Dňa vďakyvzdania v USA sú dobrovoľnícke aktivity ako darovanie potravín či pomoc s útulkami a ľuďom v núdzi.
