Trump označil streľbu na členov Národnej gardy vo Washingtone za akt teroru
- DNES - 5:52
- Washington
Americký prezident Donald Trump označil vo štvrtok streľbu na príslušníkov Národnej gardy USA neďaleko Bieleho domu vo Washingtone za „akt teroru“.
„Tento ohavný útok bol činom zla, činom nenávisti a činom teroru,“ uviedol v krátkom videoposolstve Trump.
Páchateľom stredajšej streľby bol podľa amerických úradov 29-ročný afganský imigrant Rahmanullah Lakanwal, ktorý do Spojených štátov prišiel v roku 2021.
„Na základe najspoľahlivejších dostupných informácií je ministerstvo vnútornej bezpečnosti presvedčené, že podozrivý vo väzbe je cudzinec, ktorý vstúpil do našej krajiny z Afganistanu,“ potvrdil Trump, podľa stanice NBC News však výslovne neuviedol, že podozrivý strelec je afganským štátnym príslušníkom.
Dva nemenované vysokopostavené zdroje z prostredia polície pre NBC News predtým uviedli, že podozrivý bol pôvodne identifikovaný ako afganský občan. Trump následne vo svojom prejave nazval Afganistan „peklom na zemi“ a spresnil, že podozrivý strelec prišiel do USA v septembri 2021.
Polícia spresnila, že dvaja členovia Národnej gardy práve hliadkovali, keď sa k nim spoza rohu priblížila osoba, namierila na nich zbraň a začala strieľať.
Obaja vojaci sú v kritickom stave v nemocnici, potvrdili predstavitelia. Predchádzajúce správy, podľa ktorých zraneniam podľahli, sa nepotvrdili.
Aj samotný strelec bol počas incidentu postrelený a je hospitalizovaný, dodala polícia.
Patrick Morrisey, guvernér amerického štátu Západná Virgínia, odkiaľ obaja postrelení vojaci pochádzajú, nazval streľbu „nevysloviteľným násilím“. Zároveň dodal, že v tejto súvislosti telefonoval s Trumpom.
Práve Morriseyho úrad predtým priniesol informáciu, že postrelení vojaci zraneniam podľahli; čo však neskôr odvolal s tým, že o ich stave dostával protichodné informácie.
Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) bude prípad v prvej fáze vyšetrovať ako akt terorizmu, uvádza NBC News s odvolaním sa na dva nemenované policajné zdroje.
K incidentu došlo len deň pred Dňom vďakyvzdania. Úrady označili streľbu za „cielenú“.
