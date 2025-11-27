Hongkong: Po ničivom požiari zadržali tri osoby, počet obetí stúpol na 44
- DNES - 5:49
- Hongkong
Úrady v Hongkongu zadržali v stredu troch ľudí pre podozrenia zo zabitia z nedbanlivosti v súvislosti s rozsiahlym požiarom, ktorý pohltil bytový komplex v mestskej štvrti Tchaj Po, uviedla tamošia polícia. Počet obetí medzičasom stúpol na najmenej 44, informuje agentúra AFP.
Viac než 270 ďalších osôb je v dôsledku požiaru naďalej nezvestných a stav vyše 40 zranených je kritický, uviedli miestne úrady.
Polícia oznámila zadržania v stručnom vyhlásení, v ktorom presne nešpecifikovala, z čoho sú muži obvinení, a dodala, že neskôr uskutoční tlačovú konferenciu.
Tamojšie úrady v stredu popoludní klasifikovali požiar ako núdzovú situáciu najvyššieho piateho stupňa. Príčina požiaru zostáva nejasná. Príslušné orgány začali vyšetrovanie a majú v úmysle preskúmať bezpečnostné normy bambusového lešenia a ochranných zelených sietí pripevnených ku komplexu, cez ktoré sa požiar po fasáde rýchlo šíril.
Používanie spomínaného typu lešenia je dovolené v Hongkongu ako v jednom z posledným miest na svete. Vláda začiatkom tohto roka oznámila, že pre obavy o bezpečnosť zakáže jeho používanie pri verejných projektoch.
Komplex sa skladá z ôsmich budov a požiar zachvátil sedem z nich. Z komplexu s približne 2000 bytovými jednotkami už evakuovali približne 95 percent obyvateľov.
