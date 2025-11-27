  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 27.11.2025Meniny má Milan
Bratislava

Hongkong: Po ničivom požiari zadržali tri osoby, počet obetí stúpol na 44

  • DNES - 5:49
  • Hongkong
Hongkong: Po ničivom požiari zadržali tri osoby, počet obetí stúpol na 44

Úrady v Hongkongu zadržali v stredu troch ľudí pre podozrenia zo zabitia z nedbanlivosti v súvislosti s rozsiahlym požiarom, ktorý pohltil bytový komplex v mestskej štvrti Tchaj Po, uviedla tamošia polícia. Počet obetí medzičasom stúpol na najmenej 44, informuje agentúra AFP.

Viac než 270 ďalších osôb je v dôsledku požiaru naďalej nezvestných a stav vyše 40 zranených je kritický, uviedli miestne úrady.

Polícia oznámila zadržania v stručnom vyhlásení, v ktorom presne nešpecifikovala, z čoho sú muži obvinení, a dodala, že neskôr uskutoční tlačovú konferenciu.

Tamojšie úrady v stredu popoludní klasifikovali požiar ako núdzovú situáciu najvyššieho piateho stupňa. Príčina požiaru zostáva nejasná. Príslušné orgány začali vyšetrovanie a majú v úmysle preskúmať bezpečnostné normy bambusového lešenia a ochranných zelených sietí pripevnených ku komplexu, cez ktoré sa požiar po fasáde rýchlo šíril.

Používanie spomínaného typu lešenia je dovolené v Hongkongu ako v jednom z posledným miest na svete. Vláda začiatkom tohto roka oznámila, že pre obavy o bezpečnosť zakáže jeho používanie pri verejných projektoch.

Komplex sa skladá z ôsmich budov a požiar zachvátil sedem z nich. Z komplexu s približne 2000 bytovými jednotkami už evakuovali približne 95 percent obyvateľov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump označil streľbu na členov Národnej gardy vo Washingtone za akt teroru

Trump označil streľbu na členov Národnej gardy vo Washingtone za akt teroru

DNES - 5:52Zahraničné

Americký prezident Donald Trump označil vo štvrtok streľbu na príslušníkov Národnej gardy USA neďaleko Bieleho domu vo Washingtone za „akt teroru“.

FBI: Postrelení členovia Národnej gardy USA sú nažive, ale v kritickom stave

FBI: Postrelení členovia Národnej gardy USA sú nažive, ale v kritickom stave

DNES - 5:48Zahraničné

Dvaja členovia americkej Národnej gardy, ktorí boli v stredu postrelení neďaleko Bieleho domu vo Washingtone, sú stále nažive a ich stav je kritický, uviedol riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie Kash Patel.

Pentagón: Po streľbe bude do Washingtonu nasadených ďalších 500 vojakov

Pentagón: Po streľbe bude do Washingtonu nasadených ďalších 500 vojakov

DNES - 5:43Zahraničné

Po streľbe na dvoch príslušníkov Národnej gardy USA, ktorá sa odohrala v stredu neďaleko Bieleho domu, bude do Washingtonu nasadených ďalších 500 vojakov, oznámil Pentagón.

Zástupcovia krajín EÚ podporili úsilie USA ukončiť vojnu na Ukrajine

Zástupcovia krajín EÚ podporili úsilie USA ukončiť vojnu na Ukrajine

VČERA - 21:46Zahraničné

Slovensko podporuje mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu.

Vosveteit.sk
Čína sa vysmieva drahým hypersonickým zbraniam Západu! Našla spôsob, ako ich vyrábať oveľa lacnejšieČína sa vysmieva drahým hypersonickým zbraniam Západu! Našla spôsob, ako ich vyrábať oveľa lacnejšie
Asi budeme prepisovať učebnice o Marse, NASA našla dôkaz, ktorý popiera jeden z najväčších objavov desaťročiaAsi budeme prepisovať učebnice o Marse, NASA našla dôkaz, ktorý popiera jeden z najväčších objavov desaťročia
Ruskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mestoRuskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mesto
FBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen toFBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen to
Tvoj Android sa vekom spomaľuje a ani netušíš, prečo. Toto je hlavný dôvod, ktorý väčšina ľudí prehliadaTvoj Android sa vekom spomaľuje a ani netušíš, prečo. Toto je hlavný dôvod, ktorý väčšina ľudí prehliada
Raz za generácie: Českí vedci našli organizmus z novej vetvy životaRaz za generácie: Českí vedci našli organizmus z novej vetvy života
Stranger Things sa vracia na Netflix temnejšie než kedykoľvek predtým, Hawkins čaká najväčší otras od zmiznutia WillaStranger Things sa vracia na Netflix temnejšie než kedykoľvek predtým, Hawkins čaká najväčší otras od zmiznutia Willa
Tisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na SlovenskuTisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na Slovensku
POZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniazePOZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniaze
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP