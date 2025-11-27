FBI: Postrelení členovia Národnej gardy USA sú nažive, ale v kritickom stave
- DNES - 5:48
- Washington
Dvaja členovia americkej Národnej gardy, ktorí boli v stredu postrelení neďaleko Bieleho domu vo Washingtone, sú stále nažive a ich stav je kritický, uviedol riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel.
Guvernér Západnej Virgínie Patrick Morrisey najprv uviedol, že obaja vojaci, vyslaní do hlavného mesta z tohto amerického štátu, „zomreli na následky zranení“. Následne však podľa agentúry AFP podotkol, že o ich stave dostáva „protichodné správy“.
Starostka Washingtonu Muriel Bowserová takisto potvrdila, že dvaja postrelení príslušníci Národnej gardy USA sa nachádzajú v kritickom stave v nemocnici.
„Ide o cielenú streľbu,“ dodala podľa AP Bowserová.
Polícia bezprostredne po streľbe uviedla, že podozrivého strelca zadržala.
Americký minister obrany Pete Hegseth po incidente oznámil, že do Washingtonu bude nasadených ďalších 500 vojakov.
Americký prezident Donald Trump v auguste nariadil nasadenie stoviek príslušníkov Národnej gardy z ôsmich amerických štátov vo Washingtone proti vôli miestnych úradov. Zdôvodnil to vysokou mierou kriminality.
Samotný Trump sa k stredajšej streľbe vyjadril na svojej sociálnej sieti Truth Social, kde podozrivého označil za „zviera“ a uviedol, že „zaplatí veľmi vysokú cenu“.
Americký prezident Donald Trump označil vo štvrtok streľbu na príslušníkov Národnej gardy USA neďaleko Bieleho domu vo Washingtone za „akt teroru“.
