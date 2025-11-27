  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 27.11.2025Meniny má Milan
Bratislava

FBI: Postrelení členovia Národnej gardy USA sú nažive, ale v kritickom stave

  • DNES - 5:48
  • Washington
FBI: Postrelení členovia Národnej gardy USA sú nažive, ale v kritickom stave

Dvaja členovia americkej Národnej gardy, ktorí boli v stredu postrelení neďaleko Bieleho domu vo Washingtone, sú stále nažive a ich stav je kritický, uviedol riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel.

Guvernér Západnej Virgínie Patrick Morrisey najprv uviedol, že obaja vojaci, vyslaní do hlavného mesta z tohto amerického štátu, „zomreli na následky zranení“. Následne však podľa agentúry AFP podotkol, že o ich stave dostáva „protichodné správy“.

Starostka Washingtonu Muriel Bowserová takisto potvrdila, že dvaja postrelení príslušníci Národnej gardy USA sa nachádzajú v kritickom stave v nemocnici.

Ide o cielenú streľbu,“ dodala podľa AP Bowserová.

Polícia bezprostredne po streľbe uviedla, že podozrivého strelca zadržala.

Americký minister obrany Pete Hegseth po incidente oznámil, že do Washingtonu bude nasadených ďalších 500 vojakov.

Americký prezident Donald Trump v auguste nariadil nasadenie stoviek príslušníkov Národnej gardy z ôsmich amerických štátov vo Washingtone proti vôli miestnych úradov. Zdôvodnil to vysokou mierou kriminality.

Samotný Trump sa k stredajšej streľbe vyjadril na svojej sociálnej sieti Truth Social, kde podozrivého označil za „zviera“ a uviedol, že „zaplatí veľmi vysokú cenu“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump označil streľbu na členov Národnej gardy vo Washingtone za akt teroru

Trump označil streľbu na členov Národnej gardy vo Washingtone za akt teroru

DNES - 5:52Zahraničné

Americký prezident Donald Trump označil vo štvrtok streľbu na príslušníkov Národnej gardy USA neďaleko Bieleho domu vo Washingtone za „akt teroru“.

Hongkong: Po ničivom požiari zadržali tri osoby, počet obetí stúpol na 44

Hongkong: Po ničivom požiari zadržali tri osoby, počet obetí stúpol na 44

DNES - 5:49Zahraničné

Úrady v Hongkongu zadržali v stredu troch ľudí pre podozrenia zo zabitia z nedbanlivosti v súvislosti s rozsiahlym požiarom, ktorý pohltil bytový komplex v mestskej štvrti Tchaj Po, uviedla tamošia polícia.

Pentagón: Po streľbe bude do Washingtonu nasadených ďalších 500 vojakov

Pentagón: Po streľbe bude do Washingtonu nasadených ďalších 500 vojakov

DNES - 5:43Zahraničné

Po streľbe na dvoch príslušníkov Národnej gardy USA, ktorá sa odohrala v stredu neďaleko Bieleho domu, bude do Washingtonu nasadených ďalších 500 vojakov, oznámil Pentagón.

Zástupcovia krajín EÚ podporili úsilie USA ukončiť vojnu na Ukrajine

Zástupcovia krajín EÚ podporili úsilie USA ukončiť vojnu na Ukrajine

VČERA - 21:46Zahraničné

Slovensko podporuje mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu.

Vosveteit.sk
Čína sa vysmieva drahým hypersonickým zbraniam Západu! Našla spôsob, ako ich vyrábať oveľa lacnejšieČína sa vysmieva drahým hypersonickým zbraniam Západu! Našla spôsob, ako ich vyrábať oveľa lacnejšie
Asi budeme prepisovať učebnice o Marse, NASA našla dôkaz, ktorý popiera jeden z najväčších objavov desaťročiaAsi budeme prepisovať učebnice o Marse, NASA našla dôkaz, ktorý popiera jeden z najväčších objavov desaťročia
Ruskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mestoRuskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mesto
FBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen toFBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen to
Tvoj Android sa vekom spomaľuje a ani netušíš, prečo. Toto je hlavný dôvod, ktorý väčšina ľudí prehliadaTvoj Android sa vekom spomaľuje a ani netušíš, prečo. Toto je hlavný dôvod, ktorý väčšina ľudí prehliada
Raz za generácie: Českí vedci našli organizmus z novej vetvy životaRaz za generácie: Českí vedci našli organizmus z novej vetvy života
Stranger Things sa vracia na Netflix temnejšie než kedykoľvek predtým, Hawkins čaká najväčší otras od zmiznutia WillaStranger Things sa vracia na Netflix temnejšie než kedykoľvek predtým, Hawkins čaká najväčší otras od zmiznutia Willa
Tisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na SlovenskuTisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na Slovensku
POZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniazePOZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniaze
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP