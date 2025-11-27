Pentagón: Po streľbe bude do Washingtonu nasadených ďalších 500 vojakov
- DNES - 5:43
- Washington
Po streľbe na dvoch príslušníkov Národnej gardy USA, ktorá sa odohrala v stredu neďaleko Bieleho domu, bude do Washingtonu nasadených ďalších 500 vojakov, oznámil Pentagón.
„Toto len posilní naše odhodlanie zabezpečiť, aby bol Washington D.C. bezpečný a krásny,“ povedal americký minister obrany Pete Hegseth, ktorý plánované zvýšenie počtu vojakov oznámil počas svojej návštevy Dominikánskej republiky. Počet príslušníkov Národnej gardy sa tak v hlavnom meste USA zvýši na viac než 2500.
Polícia bezprostredne po streľbe uviedla, že podozrivého strelca zadržala. Počiatočné správy hovorili o tom, že dvaja vojaci utrpeli ťažké zranenia.
Guvernér Západnej Virgínie Patrick Morrisey vzápätí uviedol, že obaja vojaci, vyslaní do hlavného mesta z tohto amerického štátu, „zomreli na následky zranení“. Následne však uviedol, že „informácie sú protichodné“.
Americký prezident Donald Trump v auguste nariadil nasadenie stoviek príslušníkov Národnej gardy z ôsmich amerických štátov vo Washingtone proti vôli miestnych úradov. Zdôvodnil to vysokou mierou kriminality.
Podľa agentúry AFP ide o najzávažnejší incident so zapojením Národnej gardy, odkedy Trump začal nasadzovať vojakov do ulíc miest ovládaných demokratmi. Urobil tak krátko po svojom nástupe na druhé funkčné obdobie v januári tohto roka.
