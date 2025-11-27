  • Články
Odborníkov znepokojuje nová nákaza, šíri sa aj dotykom

Odborníkov znepokojuje nová nákaza, šíri sa aj dotykom

Super-pleseň je náročná na vyhubenie, v posledných rokoch však jej výskyt stúpol niekoľkonásobne.

Výskyt plesne trichophyton indotineae vo Veľkej Británii za posledné tri roky stúpol až o 500 percent. Upozorňujú na to hygienici a lekári, podľa ktorých táto pleseň bola v minulosti zriedkavá. Ako priblížil denník The Sun, jej odstránenie je mimoriadne náročné.

Liečba môže trvať mesiace

Ako upozornil The Sun, hoci nákaza plesňou nie je smrteľná, jej liečba je náročná a môže trvať celé týždne až mesiace. Odborníci preto vydali varovanie, aby sa Briti vyhýbali priamemu kontaktu s nakazenými.

„Vo Veľkej Británii sa z nej stáva veľký problém,“ uviedol o T. indotineae odborník na huby Darius Armstrong-James. Podľa neho nie je zrejmé, či z nákazy vypukne epidémia alebo dokonca pandémia.

Ako sa prejavuje nákaza?

Nákaza T. indotineae sa podľa The Sun prvýkrát vyskytla v Indii v roku 2014. Odvtedy pleseň zmutovala tak, že dnes je odolná voči viacerým bežne používaným liekom. Z toho dôvodu sa pri jej liečbe používajú liečivá, ktoré so sebou neraz prinášajú výrazné vedľajšie účinky.

T. Indotineae sa prejavuje červenou vyrážkou predovšetkým v oblasti rozkroku a zadku. V prípade, že sa nelieči, môže sa rozšíriť do ďalších častí tela vrátane tváre. Môže po sebe zanechať trvalé jazvy, spresňujú odborníci.

„Veľmi obmedzuje spoločenský kontakt,“ uviedol o infekcii odborník na infekčné ochorenia David Denning. „Mnohým bráni v tom, aby vyšli z domu alebo šli do práce,“ dodal.

Pleseň sa tiež vyhýba tradičnej diagnostike, na prvý pohľad môže pôsobiť ako štandardný ekzém alebo psoriáza. Na jej identifikáciu sú potrebné špecifické testy.

Pleseň sa šíri kontaktom s kontaminovanými predmetmi ako sú uteráky, posteľná bielizeň alebo oblečenie. Odborníci preto odporúčajú vyhnúť sa priamemu kontaktu s nakazenými a prať bielizeň pri vysokých teplotách.

Zdroj: Info.sk, DP, thesun.co.uk
