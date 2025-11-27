Ľudský mozog prechádza 5 fázami, tvrdia vedci. V ktorej sa nachádza ten váš?
K prelomovým zmenám v mozgu dochádza v štyroch konkrétnych vekoch. Ktorý z nich ste prekonali vy?
Výskum lekárky Alexy Mousleyovej z Cambridgeskej univerzity prináša nový pohľad na to, ako starne mozog. Ako jej tím priblížil vo vestníku Nature Communications, namiesto lineárneho starnutia, aké sme predpokladali doteraz, mozog prechádza skôr piatimi špecifickými „fázami“.
Každé z piatich kľúčových období mozgu rozdeľuje prelomová udalosť, tvrdí Mousleyová. Jej štúdia, ktorá zahŕňa výskum na 4000 ľuďoch vo veku od narodenia až po 90 rokov, dokazuje, že k týmto udalostiam dochádza konkrétne vo veku 9, 32, 66 a 83 rokov.
„Vieme, že prepojenie mozgu je kľúčové pre náš vývoj, ale chýbal nám komplexnejší pohľad na to, ako a prečo sa to počas života mení. Ide o prvý výskum, ktorý identifikuje hlavné fázy v prepojení mozgu počas celého života.“
Adolescencia končí až v tridsiatke
Ako vo výskume vysvetľuje Mousleyová, prvotné štádium vývinu mozgu je charakteristické intenzívnou tvorbou synapsií, alebo prepojení. Zároveň sa zvyšuje objem sivej a bielej hmoty. Prvý zlom nastáva v deviatom roku života, keď sa detstvo mení na dospievanie.
Počas dospievania sa biela hmota mozgu ďalej zahusťuje a zdokonaľuje sa komunikácia medzi rôznymi oblasťami mozgu. V tomto období je mozog najviac náchylný na vznik mentálnych porúch. Zaujímavé je, že podľa vedcov obdobie adolescencie pretrváva až do tridsiatich rokov.
„Puberta má síce jasný začiatok, ale koniec adolescencie je vedecky určiť oveľa náročnejšie. Ak by sme vychádzali len z neurónovej siete, adolescentné zmeny v mozgovej štruktúre končia začiatkom tridsiatky.“
Najdlhším obdobím je dospelosť
Dospelosť mozgu trvá podľa vedcov najdlhšie. Ide o obdobie medzi 32. a 66. rokom života, keď sú intelekt a osobnosť stabilné. Okolo 66. roku dochádza k postupnému rednutiu bielej hmoty.
Okolo 83. roku sa ľudia stretávajú s ďalším ústupom mozgových prepojení. Jednotlivé časti mozgu začínajú fungovať viac izolovane.
Podľa vedcov môže chápanie zmien mozgu vplyvom veku pomôcť pri výskume neurologických porúch. Okrem toho zdôrazňujú osobný rozmer tohto vývoja. „Každý z nás má pri pohľade späť pocit, že jeho život kopíruje určité fázy. Zistili sme, že aj mozgy si týmito fázami prechádzajú,“ dodali vedci.
