  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 27.11.2025Meniny má Milan
Bratislava

Muž, ktorého „zavraždili“, sa prihlásil na policajnej stanici

  • DNES - 18:38
  • Bradford
Muž, ktorého „zavraždili“, sa prihlásil na policajnej stanici

Kvôli údajnej vražde zadržali piatich ľudí.

Brit Ismail Ali sa prihlásil na policajnej stanici v meste Bradford päť rokov po tom, ako ho vyhlásili za mŕtveho. Informuje o tom portál BBC s tým, že k tomu došlo krátko nato, ako v súvislosti s jeho domnelou vraždou zadržali podozrivých.

„Ismaila Aliho naposledy videli, ako odchádza z práce na Cumberland Road v Bradforde 29. mája 2020,“ píše BBC.

Kvôli domnelej vražde zadržali piatich ľudí

V pondelok 24. novembra tohto roku zadržali tri ženy a dvoch mužov, ktorých polícia podozrievala z vraždy nezvestného Aliho. Všetkých napokon prepustili na kauciu. O dva dni neskôr sa na polícii prihlásil samotný Ali s tým, že je „živý a zdravý“.

„Upovedomili sme rodinu pána Aliho o tom, že sme ho našli živého a zdravého, a že naňho dohliadame, kým prebehnú potrebné úkony,“ uviedol hovorca polície pre BBC s tým, že bližšie okolnosti prípadu zatiaľ nie sú známe.

Polícia dodala, že viacerí z pôvodných podozrivých sú naďalej podozriví z prania peňazí.

Zdroj: Info.sk, DP, bbc.com
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Dnes je Deň vďakyvzdania, každoročne naň nadväzuje Čierny piatok

Dnes je Deň vďakyvzdania, každoročne naň nadväzuje Čierny piatok

DNES - 6:37Zaujímavosti

Štvrtý novembrový štvrtok patrí v USA k najpríjemnejším fázam roka a má aj globálny rozmer.

Po ôsmich potratoch čaká dvojičky: Zmenila som jednu vec v stravovaní, tvrdí tehuľka

Po ôsmich potratoch čaká dvojičky: Zmenila som jednu vec v stravovaní, tvrdí tehuľka

VČERA - 7:11Zaujímavosti

Podľa budúcej mamičky sa pod jej úspech s otehotnením podpísala zmena v stravovaní. Aký má teraz jedálniček?

Vodička zaspala za volantom električky, stroj nezastavila

Vodička zaspala za volantom električky, stroj nezastavila

7:26 24.11.2025Zaujímavosti

Električka počas jazdy takmer nabúrala do auta. Nezabrzdený stroj si vyžiadal zásah záchranárov.

Obrovská bezpečnostná diera: Ak máte WhatsApp, je veľká pravdepodobnosť, že vaše číslo bolo odhalené

Obrovská bezpečnostná diera: Ak máte WhatsApp, je veľká pravdepodobnosť, že vaše číslo bolo odhalené

21:39 23.11.2025Zaujímavosti

Výskumníci jednoduchým trikom odhalili čísla miliárd používateľov.

Vosveteit.sk
„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
Elektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelomElektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelom
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoroVeľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovaťTvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Americká firma stavia „vesmírne delo“, ktoré môže vystreliť satelit až 23-krát rýchlejšie než zvuk a úplne zmeniť ceny štartovAmerická firma stavia „vesmírne delo“, ktoré môže vystreliť satelit až 23-krát rýchlejšie než zvuk a úplne zmeniť ceny štartov
Pochopíme, prečo vznikol na Zemi život? Nová štúdia drží v rukách významný kus skladačkyPochopíme, prečo vznikol na Zemi život? Nová štúdia drží v rukách významný kus skladačky
V zahraničí už roboti nahrádzajú ľudí v práci, a Slovensko táto vlna neminie. Ohrozené sú stotisíce pracovných miestV zahraničí už roboti nahrádzajú ľudí v práci, a Slovensko táto vlna neminie. Ohrozené sú stotisíce pracovných miest
Google potichu pripravuje revolúciu, ktorá zmení počítače. Aluminium OS môže otriasť celým trhom. Končí dominancia Windowsu?Google potichu pripravuje revolúciu, ktorá zmení počítače. Aluminium OS môže otriasť celým trhom. Končí dominancia Windowsu?
Čína sa vysmieva drahým hypersonickým zbraniam Západu! Našla spôsob, ako ich vyrábať oveľa lacnejšieČína sa vysmieva drahým hypersonickým zbraniam Západu! Našla spôsob, ako ich vyrábať oveľa lacnejšie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP