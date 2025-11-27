Muž, ktorého „zavraždili“, sa prihlásil na policajnej stanici
- DNES - 18:38
- Bradford
Kvôli údajnej vražde zadržali piatich ľudí.
Brit Ismail Ali sa prihlásil na policajnej stanici v meste Bradford päť rokov po tom, ako ho vyhlásili za mŕtveho. Informuje o tom portál BBC s tým, že k tomu došlo krátko nato, ako v súvislosti s jeho domnelou vraždou zadržali podozrivých.
„Ismaila Aliho naposledy videli, ako odchádza z práce na Cumberland Road v Bradforde 29. mája 2020,“ píše BBC.
Five people have been arrested on suspicion of the murder of Ismail Ali - who has been missing since leaving work in Bradford more than five years ago:https://t.co/odFExYoEs5— Greatest Hits Radio West Yorkshire News (@GHR_WestYorks) November 17, 2025
Kvôli domnelej vražde zadržali piatich ľudí
V pondelok 24. novembra tohto roku zadržali tri ženy a dvoch mužov, ktorých polícia podozrievala z vraždy nezvestného Aliho. Všetkých napokon prepustili na kauciu. O dva dni neskôr sa na polícii prihlásil samotný Ali s tým, že je „živý a zdravý“.
„Upovedomili sme rodinu pána Aliho o tom, že sme ho našli živého a zdravého, a že naňho dohliadame, kým prebehnú potrebné úkony,“ uviedol hovorca polície pre BBC s tým, že bližšie okolnosti prípadu zatiaľ nie sú známe.
Polícia dodala, že viacerí z pôvodných podozrivých sú naďalej podozriví z prania peňazí.
Dnes je Deň vďakyvzdania, každoročne naň nadväzuje Čierny piatok
Štvrtý novembrový štvrtok patrí v USA k najpríjemnejším fázam roka a má aj globálny rozmer.
Po ôsmich potratoch čaká dvojičky: Zmenila som jednu vec v stravovaní, tvrdí tehuľka
Podľa budúcej mamičky sa pod jej úspech s otehotnením podpísala zmena v stravovaní. Aký má teraz jedálniček?
Vodička zaspala za volantom električky, stroj nezastavila
Električka počas jazdy takmer nabúrala do auta. Nezabrzdený stroj si vyžiadal zásah záchranárov.
Obrovská bezpečnostná diera: Ak máte WhatsApp, je veľká pravdepodobnosť, že vaše číslo bolo odhalené
Výskumníci jednoduchým trikom odhalili čísla miliárd používateľov.