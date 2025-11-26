  • Články
Konanie proti Trumpovi za údajné volebné podvody v Georgii zastavili

Prokuratúra v americkom štáte Georgia už nevyšetruje prezidenta Donalda Trumpa vo veci pokusu o manipuláciu prezidentských volieb v roku 2020.

Prokurátor Peter Skandalakis, ktorý kauzu prevzal len v polovici novembra, požiadal príslušného sudcu, aby trestné stíhanie zastavil, a ten mu v stredu vyhovel. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AP a AFP.

V 23-stranovej žiadosti Skandalakis argumentoval, že prípad spadá pod federálnu jurisdikciu. Vyjadril pochybnosti, či sa dá v dohľadnom čase ukončiť. Podľa jeho názoru nie je v záujme občanov Georgie, aby sa ťahal ďalších päť až desať rokov.

Odvolal sa tiež na federálne vyšetrovanie vedené špeciálnym prokurátorom Jackom Smithom – ten koncom roka 2024 po Trumpovom znovuzvolení stiahol obvinenia, ktoré sám vzniesol.

Ak špeciálny prokurátor Jack Smith so všetkými federálnymi zdrojmi, ktoré mal k dispozícii... dospel k záveru, že stíhanie by bolo bezvýsledné, potom sa aj ja domnievam, že napriek dostupným dôkazom by bolo rovnako neproduktívne stíhať všetky osoby zapojené do prípadu ‚štát Georgia vs. Donald Trump a ďalší‘,“ uviedol Skandalakis.

Som si vedomý, že vzhľadom na hlboké politické rozdiely v našej krajine toto rozhodnutie neprijmú všade s pochopením,“ konštatoval Skandalakis.

Trumpov právnik Steve Sadow rozhodnutie v prvej reakcii privítal a uviedol, že obvinenia nemali byť nikdy vznesené.

Obvinenia pôvodne vzniesla okresná prokurátorka Fani Willisová, ktorú však z prípadu odvolali v decembri 2024 za „nevhodný“ vzťah s jedným z osobitných vyšetrovateľov. Prípad potom prevzal Skandalakis.

Prokuratúra v Georgii obvinila Trumpa a 18 ďalších osôb z pokusu zabrániť víťazstvu demokrata Joea Bidena v prezidentských voľbách v novembri 2020. Po svojej porážke Trump okrem iného v telefonáte so štátnym tajomníkom Georgie Bradom Raffenspergerom požadoval, aby „našiel 11.780 hlasov“ v jeho prospech. Štyria z obvinených sa následne priznali k menej závažným previneniam.

Trump udelil niekoľkým obvineným milosť, ktorá sa však vzťahuje iba na federálne trestné činy. Sú medzi nimi aj jeho bývalý právnik Rudy Giuliani a niekdajší personálny šéf Bieleho domu Mark Meadows, ktorí boli obvinení aj v Georgii.

Federálne vyšetrovanie Trumpa za pokus o manipuláciu volieb medzičasom zastavili. Rovnaký osud postihol aj kauzu prechovávania utajovaných vládnych dokumentov v jeho súkromnej rezidencii Mar-a-Lago na Floride. Špeciálny prokurátor Jack Smith to zdôvodnil praxou zavedenou od škandálu Watergate, podľa ktorej úradujúci prezidenti nie sú trestne stíhaní.

Zdroj: Info.sk, TASR
